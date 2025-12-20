3 Χρυσά Μετάλλια για τους Κρητικούς Σεφ στην Τουρκία!
Πρωτιές και μετάλλια στη διεθνή σκηνή
Με απόλυτη επιτυχία ξεκίνησε η συμμετοχή της ελληνικής αποστολής στο International Gastronomy Festival, το οποίο διεξάγεται στην Κωνσταντινούπολη από τις 17 έως τις 20 Δεκεμβρίου. Οι Κρητικοί Σεφ που εκπροσωπούν τη χώρα μας κατάφεραν να ξεχωρίσουν από την πρώτη κιόλας ημέρα της διοργάνωσης.
