Κίνηση τώρα: «Κόλαση» σε Κηφισό και Αττική Οδό, Κηφισίας, Μεσογείων – Χάος και στον Πειραιά
Στο «κόκκινο» είναι οι βασικές Λεωφόροι του Λεκανοπεδίου, όπως και οι δρόμοι πέριξ του λιμανιού του Πειραιά
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί αυτήν την ώρα στις βασικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου, με τον Κηφισό και την Κηφισίας να είναι στο «κόκκινο», ενώ αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζεται και στην Αλεξάνδρας, τη Συγγρού, τη Μεσογείων αλλά και το κέντρο της Αθήνας.
Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο φτάνουν έως το ύψος του Γέρακα και στον Πειραιά, οι δρόμοι είναι «ασφυκτικά» γεμάτοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, τρεις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:02 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Η ρευματοκλοπή τείνει να πάρει διαστάσεις κοινωνικής μάστιγας
17:53 ∙ WHAT THE FACT
Αυτοί είναι οι βασικοί λόγοι που ωθούν ορισμένους οδηγούς να τρέχουν
16:57 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συναντήθηκαν Μητσοτάκης - Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ
16:47 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
«Οδύσσεια»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ