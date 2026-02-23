Παρ’ ολίγον τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Βλάβη σε ρομποτικό πάρκινγκ «παγιδεύει» ένοικο

Ένοικος πολυκατοικίας στο Τελ Αβίβ γλίτωσε με σοβαρό τραυματισμό πριν από τρεις μήνες, όταν το ρομποτικό σύστημα στάθμευσης της πολυκατοικίας της άρχισε να κατεβαίνει ενώ εκείνη βρισκόταν ακόμη μέσα στον μηχανισμό.

Η γυναίκα είχε καλέσει το όχημά της από την αυτοματοποιημένη εγκατάσταση 12 θέσεων όταν, όπως περιγράφει, οι πύλες έκλεισαν ξαφνικά και η πλατφόρμα άρχισε να κινείται προς τα κάτω χωρίς προειδοποίηση. Κατάφερε να κολλήσει στον τοίχο και να ειδοποιήσει τεχνικό, ο οποίος σταμάτησε εξ αποστάσεως το σύστημα.

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι το περιστατικό ήταν το σοβαρότερο σε μια σειρά βλαβών που ταλανίζουν το σύστημα από τότε που τέθηκε σε λειτουργία, τον Μάρτιο του 2023. Παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες προς τον κατασκευαστή και την εταιρεία συντήρησης τα τελευταία τρία χρόνια, καταγγέλλουν ότι τα προβλήματα δεν επιλύθηκαν ουσιαστικά.

«Πήγα να ανοίξω τον πλαϊνό καθρέφτη και τότε έκλεισαν οι πύλες», είπε. «Ήμουν έτοιμη να καλέσω για να αναφέρω βλάβη, όταν άκουσα τον θόρυβο του συστήματος που άρχισε να κατεβαίνει μαζί με το αυτοκίνητο».

Η ένοικος στάθηκε τυχερή, καθώς βρισκόταν σε πλευρά με σχετικά μεγαλύτερο κενό χώρο. «Αν ήμουν από την πλευρά του οδηγού ή αν το αυτοκίνητο είχε αυτόματους καθρέφτες, δεν θα υπήρχε διέξοδος. Θα είχα συνθλιβεί», ανέφερε.

Καθώς η πλατφόρμα κατέβαινε, άνοιξε από κάτω φρεάτιο αρκετών ορόφων. Έστειλε μήνυμα σε τεχνικό, ο οποίος μετά από λίγα λεπτά ανέλαβε απομακρυσμένα τον έλεγχο και σταμάτησε το σύστημα, επιτρέποντάς της να βγει. Όπως είπε, έκτοτε υποφέρει από άγχος και εφιάλτες και αποφεύγει να χρησιμοποιεί το πάρκινγκ, αναζητώντας θέση στον δρόμο παρά τη μεγάλη έλλειψη στην περιοχή.

Μέλος των διαχειριστών της πολυκατοικίας ανέφερε ότι τα προβλήματα ξεκίνησαν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας. «Αρχικά μας αγνοούσαν, μέχρι που απευθυνθήκαμε ακόμη και σε δικηγόρο», είπε, προσθέτοντας ότι το σύστημα που εγκαταστάθηκε δεν ήταν εκείνο που, σύμφωνα με τους ενοίκους, είχε αρχικά υποσχεθεί ο κατασκευαστής.

Μετά το περιστατικό, οι ένοικοι σταμάτησαν πλήρως να χρησιμοποιούν την εγκατάσταση. Υποστηρίζουν ότι έλεγχος που διενεργήθηκε για λογαριασμό τους δεν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σύστημα είναι ασφαλές για χρήση.

Πέρα από τα ζητήματα ασφάλειας, οι κάτοικοι κάνουν λόγο και για οικονομική ζημία. Ορισμένοι ενοικιαστές επιχείρησαν να αποχωρήσουν ή να μειώσουν το μίσθωμα, ενώ ιδιοκτήτες διαμερισμάτων υποστηρίζουν ότι η αδυναμία χρήσης του πάρκινγκ έχει μειώσει την αξία των διαμερισμάτων κατά εκατομμύρια σέκελ.

Σε επίσημη επιστολή προς τον δημοτικό μηχανικό του Τελ Αβίβ, τον κατασκευαστή του έργου, οι ένοικοι κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενες βλάβες, αιφνίδιες ενεργοποιήσεις χωρίς προειδοποίηση και έλλειψη συνολικών, μακροπρόθεσμων επισκευών. Ήδη από τον Νοέμβριο του 2025, όπως αναφέρουν, είχαν προειδοποιήσει για «πραγματικό κίνδυνο το σύστημα να λειτουργήσει ανεξέλεγκτα και χωρίς επαρκή προειδοποίηση».

Ζητούν την αντικατάσταση του συστήματος ή πλήρη μηχανικό έλεγχο, αποκατάσταση όλων των ελαττωμάτων σύμφωνα με τα πρότυπα για αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις στάθμευσης και έκδοση πιστοποιητικού ασφαλείας πριν τεθεί ξανά σε λειτουργία. Δηλώνουν επίσης ότι θα εξετάσουν νομικές ενέργειες εάν τα ζητήματα δεν επιλυθούν έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Από την πλευρά της, η εταιρεία ανέφερε σε ανακοίνωση ότι το σύστημα είναι «σύγχρονο, ασφαλές και εξυπηρετεί τους ενοίκους επί σειρά ετών με επαγγελματισμό και αφοσίωση».

Ο κατασκευαστής του έργου πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε, η βλάβη οφειλόταν σε μη ορθή χρήση, αντίθετη με τις οδηγίες του κατασκευαστή, και ότι η εταιρεία εξέδωσε έκθεση που επιβεβαιώνει την ορθή λειτουργία. Αν και, όπως σημειώνει, δεν φέρει ευθύνη για το σύστημα, απέστειλε με δικά του έξοδα ανεξάρτητο επιθεωρητή, όμως οι ένοικοι δεν επέτρεψαν τη διενέργεια του ελέγχου. Παράλληλα, χρηματοδότησε εναλλακτική στάθμευση και προγραμμάτισε συνάντηση με εκπροσώπους των ενοίκων την επόμενη εβδομάδα για την αναζήτηση λύσης.