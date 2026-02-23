Περού: Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου με 15 νεκρούς - 7 παιδιά ανάμεσά τους

Αεροπορική τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή Τσάλα Βιέχο, στο νότιο Περού, όταν ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη, σκοτώνοντας και τους 15 επιβαίνοντές του, ανάμεσά τους 7 παιδιά.

Το ελικόπτερο Mi-17 έχασε την επαφή μέσω ασυρμάτου χθες το απόγευμα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει εντατική έρευνα στην περιοχή.

Το αεροσκάφος βρισκόταν καθ' οδόν για να βοηθήσει σε αποστολές έρευνας και διάσωσης μετά τις πλημμύρες που έπληξαν την Αρεκίπα του Περού.

Ήταν επίσης προγραμματισμένο να βοηθήσει σε δραστηριότητες εκπαίδευσης αλεξιπτωτιστών.

Αλλά δεν έφτασε ποτέ στον προγραμματισμένο προορισμό του, το Πίσκο.

Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος που πέθαναν ονομάστηκαν από την περουβιανή Πολεμική Αεροπορία ως Sergio Danner Paucar Centurión, Luis Fernando Huertas Cárcamo, Kamila Chapi Anchapuri Jove και Leiner Aguirre Huamán.

Το μικρότερο παιδί που σκοτώθηκε στο τροχαίο ήταν μόλις τριών ετών, ενώ οι ηλικίες των άλλων ανηλίκων ήταν 10, 14, 15 και 17.

Οι ενήλικες επιβάτες που έχασαν τη ζωή τους ήταν ένας συνταγματάρχης 50 ετών, και δύο γυναίκες 49 και 45 ετών.

Η Περουβιανή Πολεμική Αεροπορία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της και την απόλυτη αλληλεγγύη της στους συγγενείς των γενναίων συναδέλφων μας εν όπλω και των επιβατών που πέθαναν σε αυτό το ατυχές ατύχημα».

Ανέφερε ότι θα παράσχει στους φίλους και τις οικογένειες των θυμάτων «κάθε απαραίτητη υποστήριξη και βοήθεια» «σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Έχει ξεκινήσει πλήρης έρευνα για την τραγωδία.