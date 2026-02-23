Ποια θαλασσινά πρέπει να αποφεύγετε για να γλιτώσετε την υπέρταση

Τι είδος των θαλασσινών, αλλά και ο τρόπος μαγειρέματός τους, έχουν επιπτώσεις στην αρτηριακή πίεση

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ποια θαλασσινά πρέπει να αποφεύγετε για να γλιτώσετε την υπέρταση
AP
Τα θαλασσινά αποκτούν μία ξεχωριστή θέση στο σαρακοστιανό τραπέζι, αλλά ο αντίκτυπος της κατανάλωσής τους στην καρδιαγγειακή υγεία έχει αποτελέσει θέμα ενδιαφέροντος σε πρόσφατες έρευνες.

Ορισμένα θαλασσινά, σύμφωνα με διάφορες μελέτες, λόγω της περιεκτικότητάς τους σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και μέταλλα όπως το κάλιο και το μαγνήσιο, μπορούν να προάγουν τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης.

Ωστόσο, ο τρόπος παρασκευής και το είδος των θαλασσινών που επιλέγονται μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην αρτηριακή πίεση.

Ακολουθούν τα καλύτερα και τα χειρότερα είδη θαλασσινών για να διατηρήσετε σταθερή την αρτηριακή πίεση, σύμφωνα με πληροφορίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Ποια θαλασσινά να αποφεύγετε

Για να διατηρήσετε την αρτηριακή πίεση υπό έλεγχο, συνιστάται να περιορίσετε ή να αποφύγετε ορισμένα θαλασσινά που συνήθως περιέχουν υψηλά επίπεδα νατρίου, κορεσμένων λιπαρών ή χοληστερόλης, ειδικά εάν καταναλώνονται σε κονσέρβες, καπνιστά ή παρασκευασμένα με πρόσθετο αλάτι.

Μεταξύ των θαλασσινών που συνιστάται να αποφεύγετε ή να καταναλώνετε σε μικρότερη ποσότητα είναι:

  • Κονσερβοποιημένα ή παστωμένα θαλασσινά: Όπως τόνος, μύδια, αχιβάδες, στρείδια και κονσερβοποιημένες σαρδέλες, καθώς συνήθως περιέχουν πρόσθετο νάτριο για τη συντήρησή τους.
  • Καπνιστά ή αποξηραμένα θαλασσινά: Όπως ο καπνιστός σολομός, η ρέγγα και ο αποξηραμένος μπακαλιάρος, που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι.
  • Θαλασσινά παρασκευασμένα με αλμυρές σάλτσες: Γαρίδες, χταπόδι ή καλαμάρια παρασκευασμένα σε σάλτσα σόγιας, σάλτσες του εμπορίου ή παναρισμένα, αυξάνουν την πρόσληψη νατρίου.
  • Επεξεργασμένα θαλασσινά: Σουρίμι, καβούρια και παράγωγα προϊόντα, που περιέχουν πρόσθετα και αλάτι.

Στη φυσική και φρέσκια παρουσίασή τους, τα περισσότερα θαλασσινά μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας υγιεινής διατροφής για την αρτηριακή πίεση, αρκεί να παρασκευάζονται χωρίς υπερβολικό αλάτι και λίπος.

Συνιστάται να δίνετε προτεραιότητα στα φρέσκα, στον ατμό, ψητά ή βραστά θαλασσινά και να τα συνοδεύετε με λαχανικά.

Ποια θαλασσινά βοηθούν να διατηρήσετε την αρτηριακή σας πίεση σταθερή

Ορισμένα φρέσκα θαλασσινά μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της αρτηριακής πίεσης σταθερή χάρη στη χαμηλή περιεκτικότητά τους σε νάτριο και τη συμβολή τους σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, μέταλλα και άπαχες πρωτεΐνες. Μεταξύ των θαλασσινών που προτείνονται για το σκοπό αυτό είναι:

  • Σολομός: Πλούσιος σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, προάγει την καρδιαγγειακή υγεία και βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.
  • Φρέσκες σαρδέλες: Παρέχουν ωμέγα-3 και μέταλλα όπως το κάλιο, το οποίο συμβάλλει στην ισορροπία της πίεσης.
  • Φρέσκες γαρίδες: Όταν παρασκευάζονται χωρίς πρόσθετο αλάτι, έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο και πηγή πρωτεΐνης.
  • Φρέσκα μύδια και αχιβάδες: Περιέχουν κάλιο και μαγνήσιο, μέταλλα που βοηθούν στη διατήρηση της πίεσης υπό έλεγχο.
  • Φρέσκα στρείδια: Παρέχουν ωμέγα-3, μαγνήσιο και κάλιο.
  • Πέστροφα: Παρόμοια με τον σολομό, είναι πηγή υγιεινών λιπαρών και χαμηλή σε νάτριο.

Το κλειδί είναι να επιλέξετε φρέσκα ή κατεψυγμένα θαλασσινά χωρίς προσθήκη αλατιού, να αποφύγετε το πανάρισμα ή το τηγανητό και να τα ετοιμάσετε στον ατμό, ψητά ή βραστά, χωρίς να προσθέσετε υπερβολικό αλάτι.

Η συνοδεία τους με λαχανικά και δημητριακά ολικής αλέσεως ενισχύει την υγιή επίδρασή τους στην αρτηριακή πίεση.

