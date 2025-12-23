Κλήρωσε η χριστουγεννιάτικη φορολοταρία – Δείτε αν κερδίσατε 100.000 ευρώ

Από 100.000 ευρώ θα λάβουν οι 12 υπερτυχεροί που κληρώθηκαν σήμερα (23/12) στη mega χριστουγεννιάτικη φορολοταρία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για ένα μεγάλο ποσό το οποίο είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν υπόκειται σε κρατήσεις.

Σε διαφορετικό χρόνο θα γίνει η καθιερωμένη μηνιαία κλήρωση με το «έπαθλο» των 50.000 ευρώ.

Τα ποσά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι πολίτες στο myAADE, στην επιλογή «Μητρώο και Επικοινωνία».

Δείτε εδώ τους τυχερούς λαχνούς.

Παράλληλα, στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ βρίσκονται οι λαχνοί των τυχερών που κέρδισαν στις προηγούμενες φορολοταρίες που πραγματοποίησαν ΑΑΔΕ και υπουργείο Οικονομικών. Δείτε εδώ.