Η γεμιστή γαλοπούλα που θα πρωταγωνιστήσει στο γιορτινό τραπέζι

Το άρωμά της γεμίζει το σπίτι, το τραπέζι στρώνεται σιγά-σιγά και όλοι ξέρουν πως το κυρίως πιάτο της γιορτινής αυτής ημέρας θα μείνει για ακόμα μία φορά αξέχαστο σε κάθε καλεσμένο.

Η γαλοπούλα, άλλωστε, είναι άμεσα συνδεδεμένη με το γιορτινό τραπέζι και με τη σωστή προετοιμασία μπορεί να γίνει ζουμερή, αρωματική και απόλυτα ισορροπημένη. Η παρακάτω συνταγή, λοιπόν, είναι κλασική, δοκιμασμένη και ιδανική ακόμα και για όσους δεν έχουν μεγάλη εμπειρία, αρκεί να ακολουθήσουν τα βήματα με σειρά.

Γαλοπούλα γεμιστή στον φούρνο με μήλα και κάστανα

Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι τα εξής:

Για τη γέμιση:

1 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι

1 κ.σ. θυμάρι

2 στικ σέλερι

1 κόκκινο μήλο

1 σκ. σκόρδο

200 γρ. κάστανα βρασμένα

200 γρ. νερό

1 κ.σ. βούτυρο

Για τη γαλοπούλα:

2 ½ κιλά γαλοπούλα

150 γρ. βούτυρο

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 φέτα πορτοκάλι

Δενδρολίβανο, αλάτι, πιπέρι

Για το σερβίρισμα:

4 κόκκινα μήλα

1 κ.σ. κρυσταλλική ζάχαρη

50 γρ. βούτυρο

1 κ.σ. μέλι

20 γρ. κονιάκ

Δεντρολίβανο, αλάτι

Όσον αφορά στη γέμιση, τοποθετούμε ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά και προσθέτουμε το ελαιόλαδο. Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι, το βάζουμε στο τηγάνι, προσθέτουμε θυμάρι και σοτάρουμε. Ψιλοκόβουμε το σέλερι, το βάζουμε στο τηγάνι, προσθέτουμε το μήλο σε κυβάκια, το σκόρδο κομμένο σε φέτες, τα κάστανα και σοτάρουμε. Ρίχνουμε το νερό, το βούτυρο, βράζουμε για 5 λεπτά και το αφήνουμε να κρυώσει.

Για την παρασκευή της γαλοπούλας, ξεκινάμε προθερμαίνοντας τον φούρνο στους 180°C. Στη συνέχεια, σηκώνουμε προσεκτικά το δέρμα και βάζουμε ανάμεσα βούτυρο σε κομμάτια. Πασπαλίζουμε με αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο, βάζουμε τη γέμιση με ένα κουτάλι και καλύπτουμε με τη φέτα από το πορτοκάλι για να μην καεί στο ψήσιμο. Δένουμε τα πόδια της γαλοπούλας με έναν σπάγκο, τη μεταφέρουμε σε λαδόκολλα, βάζουμε το δεντρολίβανο και την τυλίγουμε καλά με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο. Μεταφέρουμε σε ταψί και ψήνουμε για 2 ώρες και 30 λεπτά. Ξεσκεπάζουμε και ψήνουμε για επιπλέον 30 λεπτά.

Τέλος, για το σερβίρισμα, τοποθετούμε ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά και κόβουμε τα μήλα σε τέσσερα κομμάτια. Τα βάζουμε στο καυτό τηγάνι και σοτάρουμε 1-2 λεπτά μέχρι να πάρουν χρώμα. Έπειτα, προσθέτουμε τη ζάχαρη και αφήνουμε 2-3 λεπτά μέχρι να καραμελώσουν τα μήλα. Βάζουμε το βούτυρο και μόλις αρχίσει να λιώνει προσθέτουμε το δεντρολίβανο, το μέλι, αλάτι, το κονιάκ και ανακατεύουμε. Αφήνουμε 2-3 λεπτά να εξατμιστεί το κονιάκ και σερβίρουμε.

Το άρωμα των μυρωδικών, λοιπόν, η φρεσκάδα του πορτοκαλιού, το σωστό ψήσιμο, αλλά και η σωστή προετοιμασία αρκούν για να κάνουν το κυρίως πιάτο των Χριστουγέννων -τη γαλοπούλα- πραγματικά αξέχαστο.