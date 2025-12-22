Γλυκές γιορτινές συνταγές που κλείνουν σωστά το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι

Και ενώ το κυρίως πιάτο αποτελεί το επίκεντρο της βραδιάς, τα γλυκά είναι αυτά που την κλείνουν με τον καλύτερο τρόπο.

Από cheesecake και μους σοκολάτας μέχρι γλυκά με μπανάνα και σοκολάτα στον φούρνο, οι γιορτές είναι η τέλεια αφορμή για να αφήσουμε τη φαντασία μας ελεύθερη και να δημιουργήσουμε γλυκές εκπλήξεις που όλοι θα θυμούνται. Πάμε;

Cheesecake με φράουλα και λευκή σοκολάτα σε ποτήρι

Τα υλικά που θα χρειαστούμε για 6 ποτήρια είναι τα εξής:

200 γρ. μπισκότα θρυμματισμένα

80 γρ. βούτυρο λιωμένο

250 γρ. τυρί κρέμα

150 γρ. ζάχαρη άχνη

100 γρ. λευκή σοκολάτα λιωμένη

100 ml κρέμα γάλακτος

Φράουλες και ξύσμα πορτοκαλιού για το σερβίρισμα

Αρχικά, ανακατεύουμε σε ένα μπολ τα θρυμματισμένα μπισκότα με το βούτυρο και τα τοποθετούμε στον πάτο των ποτηριών. Στη συνέχεια, χτυπάμε το τυρί κρέμα με τη ζάχαρη, προσθέτουμε τη λιωμένη λευκή σοκολάτα και σιγά- σιγά και την κρέμα γάλακτος. Γεμίζουμε 6 ποτήρια με το μείγμα που έχουμε δημιουργήσει και τα αφήνουμε στο ψυγείο για 3 ώρες. Σερβίρουμε με φρέσκες φράουλες και λίγο ξύσμα πορτοκαλιού.

Σοκολατένια μους με αλμυρή καραμέλα

Τα υλικά που θα χρειαστούμε για 4 μερίδες είναι τα εξής:

150 γρ. κουβερτούρα

2 αυγά (χωριστά κρόκοι και ασπράδια)

50 γρ. ζάχαρη

100 ml κρέμα γάλακτος

2 κ.σ. αλμυρή καραμέλα

Ξεκινάμε λιώνοντας τη σοκολάτα σε μπεν μαρί. Έπειτα, χτυπάμε τους κρόκους με τη ζάχαρη και τα ενσωματώνουμε στη σοκολάτα. Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος μέχρι να γίνει σαντιγί και την προσθέτουμε σιγά-σιγά στο μείγμα. Χτυπάμε τα ασπράδια για να γίνουν σφιχτή μαρέγκα και τα προσθέτουμε και αυτά στο μείγμα. Μοιράζουμε τη μους σε 4 ποτήρια και προσθέτουμε λίγη αλμυρή καραμέλα πριν το σερβίρισμα.

Γλυκά με μπανάνα και σοκολάτα στον φούρνο

Τα υλικά που θα χρειαστούμε για 8 μερίδες είναι τα εξής:

2 ώριμες μπανάνες

50 γρ. ζάχαρη

1 αυγό

50 γρ. αλεύρι

30 γρ. κακάο

50 γρ. κουβερτούρα σε κομμάτια

Ελαιόλαδο

Στην αρχή, προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C και λαδώνουμε τα ατομικά φορμάκια που θα τοποθετήσουμε στη συνέχεια το μείγμα μας. Λιώνουμε τις μπανάνες με πιρούνι σε μπολ, προσθέτουμε τη ζάχαρη και το αυγό και ανακατεύουμε καλά. Ενσωματώνουμε το αλεύρι και το κακάο μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα, προσθέτουμε την κουβερτούρα και ανακατεύουμε απαλά. Τέλος, μοιράζουμε το μείγμα στα φορμάκια και ψήνουμε για 15–20 λεπτά, μέχρι να σταθεροποιηθούν. Τα αφήνουμε να κρυώσουν λίγο και είναι έτοιμα για σερβίρισμα.

Με αυτά τα γιορτινά γλυκά, το κλείσιμο του πρωτοχρονιάτικου τραπεζιού θα γίνει η αρχή των πιο γλυκών στιγμών.