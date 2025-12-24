Διακοπές νερού την Τετάρτη (24/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Διακοπές υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
Ημερομηνία
Περιοχή
Κατάσταση
Σημείο
24/12/2025
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΠΑΛΑΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Μεγ. Κωνσταντίνου και Ολυμπίας
24/12/2025
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Έκτακτη Διακοπή Υδροδότησης
Φιλίππου Λίτσα και Αγίας Παρασκευής
