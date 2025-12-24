Με κάθε Ευχοστολίδι διπλή προσφορά στα παιδιά - Ο ΟΠΑΠ εκπληρώνει διπλές ευχές εκ μέρους μας 

Για κάθε παιδική ευχή που πραγματοποιούμε ο ΟΠΑΠ εκπληρώνει άλλη μία εκ μέρους μας 

Newsbomb

Με κάθε Ευχοστολίδι διπλή προσφορά στα παιδιά - Ο ΟΠΑΠ εκπληρώνει διπλές ευχές εκ μέρους μας 
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία ημέρα απομένει για τα Χριστούγεννα, την πιο ζεστή γιορτή του χρόνου, που τα τελευταία 12 χρόνια είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα Ευχοστολίδια. Φέτος, μέσω της πρωτοβουλίας Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ, όλοι μαζί κάνουμε πραγματικότητα τις χριστουγεννιάτικες ευχές των παιδιών από τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και την Ένωση «Μαζί για το Παιδί». Για πρώτη φορά, μάλιστα, ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, διπλασιάζει την προσφορά στα παιδιά, αφού για κάθε ευχή που πραγματοποιούμε, εκπληρώνει ακόμη μία εκ μέρους μας.


Πού μπορούμε να βρούμε τις εκθέσεις με τα Ευχοστολίδια του ΟΠΑΠ
Για ακόμη μια χρονιά, όλη η Ελλάδα αγκάλιασε την πρωτοβουλία Ευχοστολίδια και χιλιάδες παιδιά, σε λίγες ημέρες, θα πάρουν στα χέρια τους το δώρο που έχουν ονειρευτεί για τις γιορτές. Η ανταπόκριση όλων ήταν άμεση και εντυπωσιακή, με αποτέλεσμα να έχουν πραγματοποιηθεί ήδη όλες οι παιδικές ευχές που ήταν διαθέσιμες online μέσω της εφαρμογής «Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ» και της ιστοσελίδας Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ.


Όσοι επιθυμούμε, μπορούμε ακόμη να εκπληρώσουμε παιδικές ευχές, αν επισκεφθούμε τις εκθέσεις με τα Ευχοστολίδια που φιλοξενούνται σε μεγάλα εμπορικά κέντρα και σε επιλεγμένα καταστήματα ΟΠΑΠ.
Δείτε το βίντεο:

Τις εκθέσεις με τα Ευχοστολίδια του ΟΠΑΠ μπορούμε να τις βρούμε στα εμπορικά κέντρα Golden Hall και The Mall Athens στην Αθήνα, καθώς και στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
Επίσης, η κινητή έκθεση με τα Ευχοστολίδια θα βρίσκεται σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, στο κατάστημα ΟΠΑΠ επί της οδού Μαρίνου Γερουλάνου 64, στην Αργυρούπολη.
Στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου, τα Ευχοστολίδια θα βρίσκονται στην Κρήτη, στο κατάστημα ΟΠΑΠ της οδού Μαυσώλου 174, στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στο λιμάνι - Ομάδα πυροτεχνουργών για την ασφαλή εξουδετέρωση

11:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Πρόταση 7.000.000 ευρώ για Μανδά - Οι απαιτήσεις της Λάτσιο

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Συνελήφθη άνδρας που εξέφρασε την στήριξη του προς τους δράστες της παραλίας Μποντάι

11:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα κάλαντα των Χριστουγέννων στον πρωθυπουργό από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: 13χρονος Βρετανός μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου - Τον δολοφόνησε ο πρώην σύντροφος της μητέρας του

11:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα για τον έλεγχο των ιδιωτικών πρατηρίων καυσίμων

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Στα «λευκά» τα χιονοδρομικά κέντρα Ανηλίου και Βασιλίτσας

10:52LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Σκληρή μάχη για Καινούργιου-Λιάγκα

10:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/12) - Με Κύπελλο Εθνών Αφρικής

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πίεση για την Tesla καθώς δυναμώνει ο ανταγωνισμός

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Ανασκόπηση 2025

10:45ΚΟΣΜΟΣ

87χρονη εργάζεται σε δύο δουλειές για 10 ευρώ την ώρα: «Δεν μπορώ ακόμη να συνταξιοδοτηθώ»

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Μουσείο Λούβρου: Τοποθέτησε κάγκελα ασφαλείας στο μπαλκόνι της ιστορικής ληστείας

10:33ΚΟΣΜΟΣ

«Dancing with the Stars»: Επέστρεψε το σόου στην Ουκρανία - Συγκινεί το σπέσιαλ επεισόδιο με τους ήρωες πολέμου

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Με κάθε Ευχοστολίδι διπλή προσφορά στα παιδιά – Για κάθε παιδική ευχή που πραγματοποιούμε ο ΟΠΑΠ εκπληρώνει άλλη μία εκ μέρους μας

10:17ΜΠΑΣΚΕΤ

«Μάγοι για το 8ο» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ισχυρίζονται ότι ανακάλυψαν τον τάφο του Άγιου Βασίλη: Αυτή είναι η χώρα που βρέθηκε

10:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Παγωμένη» η τουριστική αγορά: Βουτιά στις πληρότητες των παραδοσιακών χειμερινών προορισμών

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκία: Πληροφορίες ότι η αεροσυνοδός στο Falcon που συνετρίβη ήταν Ελληνίδα

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έξι έφηβοι από 14 έως 19 ετών κατηγορούνται για ομαδικό βιασμό και εκδικητική προνογραφία σε βάρος 13χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:57ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκία: Πληροφορίες ότι η αεροσυνοδός στο Falcon που συνετρίβη ήταν Ελληνίδα

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών στις εθνικές οδούς: Με χαμηλές ταχύτητες, από μία λωρίδα περνούν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων

16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Ανεστίδης πουλάει, σιγή ασυρμάτου από Σαμαρά, άλλος κόσμος στα μπλόκα φέτος, ο ΓΑΠ των Τεμπών, οι 550 του defense tech και η Vodafone, η ΔΕΗ και οι οπτικές ίνες

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: «Βάσανο» για χιλιάδες εκδρομείς, ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία - Δημογλίδου: «Μόνο οι αγρότες των Μαλγάρων ήταν συνεργάσιμοι»

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έξι έφηβοι από 14 έως 19 ετών κατηγορούνται για ομαδικό βιασμό και εκδικητική προνογραφία σε βάρος 13χρονης

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στο λιμάνι - Ομάδα πυροτεχνουργών για την ασφαλή εξουδετέρωση

13:48WHAT THE FACT

Το πιο δηλητηριώδες ψάρι του κόσμου μπαίνει στα ελληνικά πιάτα - Έχει πάνω από 70 παράσιτα

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Ο πιλότος ανέφερε «ηλεκτρική βλάβη» και ζήτησε αναγκαστική προσγείωση, 40 λεπτά μετά την απογείωση

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το 2026 έρχεται με αυξήσεις και φοροελαφρύνσεις για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, οικογένειες, συνταξιούχους – Όλες οι ημερομηνίες

09:27ΚΟΣΜΟΣ

«Για όλα φταίει ο Πούτιν» - Ρωσικό χριστουγεννιάτικο σποτ ειρωνεύεται την Ευρώπη

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στην Τουρκία: Πώς «άνοιξαν» 700 τρύπες-μαμούθ που απειλούν το Ικόνιο - Βίντεο και εικόνες

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Στο κρησφύγετο της ντροπής του Έπσταϊν: Έργα τέχνης με παιδιά σε περίεργες πόζες, ταριχευμένα ζώα και κοστούμια ρόλων

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά αλιευτικά έχουν «ζώσει» το Αγαθονήσι: «Το λιμενικό σφυρίζει αδιάφορα, θα γίνει θερμό επεισόδιο» αναφέρουν εξοργισμένοι ψαράδες στο newsbomb – Βίντεο-ντοκουμέντο

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Συγχαρητήρια για το νέο κατώτατο σημείο» - Οι ρωσικοί λύκοι, οι τάρανδοι και τα «γουρουνάκια»

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Ποιος ήταν ο στρατηγός Μοχάμεντ Άλι Άχμεντ αλ-Χαντάντ

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παραμονή Χριστουγέννων: Το ωράριο μαγαζιών, σούπερ μάρκετ και εμπορικών κέντρων

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ισχυρίζονται ότι ανακάλυψαν τον τάφο του Άγιου Βασίλη: Αυτή είναι η χώρα που βρέθηκε

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες τα Κάλαντα σήμερα - Η πρόγνωση Καλλιάνου για τα Χριστούγεννα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ