Καισαριανή: Κλειστή η Λεωφόρος Εθνικής Αντίστασης και στα δύο ρεύματα λόγω έργων

Σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, στη Λεωφόρο Εθνικής Αντίστασης, στην περιοχή της Καισαριανής.

Συγκεκριμένα, λόγω εκτέλεσης εργασιών οδοποιίας, η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Λεωφόρου Αλίμου-Κατεχάκη έως το ύψος του Δημοτικού Σταδίου Καισαριανής.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις προσωρινές σημάνσεις και να προγραμματίσουν εναλλακτικές διαδρομές, καθώς αναμένονται καθυστερήσεις.