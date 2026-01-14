Ατύχημα στο λιμάνι του Ηρακλείου: Ταμπέλα έπεσε στο κεφάλι 48χρονης - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 14 Ιανουαρίου στο λιμάνι του Ηρακλείου, όταν επιγραφή έπεσε στο κεφάλι μιας 48χρονης γυναίκας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού, το ατύχημα έγινε μετά τον κατάπλου ενός επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου στο λιμάνι.

Συγκεκριμένα, η 48χρονη τραυματίστηκε στο κεφάλι, έπειτα από πτώση τμήματος επιγραφής από τη θύρα του κοντέινερ αποσκευών του πλοίου.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ιδία μέσα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑ.Γ.Ν.Η.), για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου