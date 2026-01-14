Πανελλαδική αγροτών: «Ναι» στη συνάντηση, «όχι» στο συλλαλητήριο – Κυβέρνηση: Δεν έχει οριστεί ακόμη

Ναι στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό από επιτροπή που θα αποτελείται από 30 άτομα, δηλαδή 25 εκπρόσωποι και 5 παρατηρητές, αποφάσισαν σήμερα οι αγρότες στη διάρκεια της σύσκεψης της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων που έγινε στον Παλαμά Καρδίτσας.

Η ημερομηνία της συνάντησης, όπως τονίστηκε, θα ανακοινωθεί άμεσα. Επιπλέον αποφασίστηκε το συλλαλητήριο να μην γίνει την ημέρα της συνάντησης.

Τα μπλόκα, σε δηλώσεις που έγιναν μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, θα παραμείνουν με τα τρακτέρ στην άκρη των δρόμων από αύριο το πρωί τόνισε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας Κώστας Τζέλλας.

Από την πλευρά του ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, σε δηλώσεις του καταδίκασε τον βανδαλισμό των τρακτέρ.