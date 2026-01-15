Σύλληψη δύο ατόμων για απάτες μέσω μαζικών SMS - Πώς εξαπατούσαν τους πολίτες

Η Αστυνομία εξάρθρωσε εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε πολίτες στέλνοντας μαζικά παραπλανητικά SMS στα κινητά τους.

Οι δράστες χρησιμοποιούσαν ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό και έστελναν μηνύματα που έμοιαζαν να προέρχονται από τράπεζες ή εταιρείες ταχυμεταφορών. Με αυτόν τον τρόπο ξεγελούσαν τα θύματα ώστε να δώσουν τα τραπεζικά τους στοιχεία. Στη συνέχεια, οι ίδιοι προχωρούσαν σε παράνομες αγορές προϊόντων.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ηλικίας 29 και 31 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απάτες, πλαστογραφία και παράνομη πρόσβαση σε ηλεκτρονικά συστήματα.

Οι συλλήψεις έγιναν το μεσημέρι της 9ης Απριλίου 2025 στην περιοχή των Σπάτων. Κατά τον έλεγχο από αστυνομικούς, οι δύο άνδρες προσπάθησαν να παραπλανήσουν τις Αρχές δείχνοντας πλαστές ταυτότητες.

Σε έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν στον χώρο αποσκευών ειδικά διαμορφωμένο εξοπλισμό, όπως φορητό υπολογιστή συνδεδεμένο στο διαδίκτυο και πομπό τοποθετημένο στην οροφή του οχήματος. Κατασχέθηκαν επίσης το αυτοκίνητο και πέντε κινητά τηλέφωνα.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι δράστες είχαν στήσει οργανωμένο κύκλωμα και κινούνταν σε διάφορες περιοχές, στέλνοντας μαζικά SMS. Με τεχνάσματα υποβάθμιζαν το σήμα των κινητών τηλεφώνων των πολιτών και στη συνέχεια έστελναν ψεύτικα μηνύματα με συνδέσμους, ζητώντας προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τρεις περιπτώσεις απάτης σε Μαρούσι, Σπάτα και Αθήνα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα θύματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.