Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών - Καθυστερήσεις σε Κηφισίας

Δύσκολες οι οδικές συνθήκες στις βασικές αρτηρίες της Αθήνας το πρωί της Παρασκευής (16/01).

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη, στο «κόκκινο» είναι ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, η Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους έως το Χαλάνδρι, και η Λεωφόρος Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Στη Μεσογείων παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση στο ρεύμα προς Αθήνα από τον Χολαργό έως την Κατεχάκη, και στο κέντρο, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Την ίδια ώρα σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό, με τους οδηγούς να καθυστερούν έως 20 λεπτά από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας και έως 10 λεπτά στον κόμβο προς Λαμία, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Στο αντίθετο ρεύμα σημειώνονται καθυστερήσεις έως 15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία.