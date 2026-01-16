Θεσσαλονίκη: Η στιγμή της έκρηξης από φιάλη υγραερίου σε σπίτι στην Περαία

Την στιγμή ισχυρής έκρηξης, που σημειώθηκε σε σπίτι στην Περαία Θεσσαλονίκης, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας. Ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο τραντάζεται, με τον 68χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού να μεταφέρεται σοβαρά τραυματισμένος σε νοσοκομείο της πόλης.

Στο Mega μιλούν ένας φίλος και ένας γείτονας του τραυματία. Περιγράφουν τα όσα συνέβησαν παραμονές της Πρωτοχρονιάς όταν εξερράγη, όπως φαίνεται, μία φιάλη υγραερίου, δείχνοντας στην κάμερα ό,τι απέμεινε από το εσωτερικό του διαμερίσματος.

«Ακούστηκε έκρηξη. (…) Νόμιζα ότι κάποιο φορτηγό ξεφόρτωσε κάτι με κρότο».

Ο 68χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού νοσηλεύεται διασωληνωμένος με προβλήματα στο αναπνευστικό του. Οι γιατροί εκτιμούν πως έχει διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του, αλλά ο δρόμος της αποθεραπείας θα είναι μακρύς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική θεωρεί πολύ πιθανό να εξερράγη μία από τις φιάλες υγραερίου που υπήρχαν στην είσοδο του σπιτιού και είχε ο 68χρονος για θέρμανση. Ακόμα όμως, οι σχετικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όπως λένε κάτοικοι της περιοχής, ο 68χρονος αν και είχε θέρμανση υγραερίου, συνήθιζε να ανάβει το κλιματιστικό για να ζεστάνει το σπίτι του.

«Ήρεμος, ήσυχος, με παρέα μοναδική το σκυλάκι που είχε».

Η έκρηξη έγινε ιδιαίτερα αισθητή και σε σούπερ μάρκετ της περιοχής, που βρίσκεται πολύ κοντά στο σπίτι.

Ο 68χρονος υπέστη εγκαύματα στα χέρια και το πρόσωπο. Στο σημείο έφτασε ταχύτατα ασθενοφόρο, χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος μετά την έκρηξη.

Οι χειρουργικές επεμβάσεις ήταν αναγκαίες για να σωθεί η ζωή του, όμως ο «Γολγοθάς» του 68χρονου τραυματία συνεχίζεται.

«Έχει γλιτώσει τον κίνδυνο», λέει φίλος του.