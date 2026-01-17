Λάρισα: Δέκα μήνες φυλάκιση με αναστολή σε γιατρό για θάνατο ασθενούς από αμέλεια

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας επέβαλλε ποινή δέκα μηνών φυλάκισης με τριετή αναστολή σε έναν γιατρό, κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Σύμφωνα με το larissanet, η καταδικαστική απόφαση που βγήκε χθες, Παρασκευή (17/01) αφορά παραλείψεις στη διάγνωση της ασθένειας ενός άνδρα, ο οποίος το 2018 προσήλθε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας με πόνους στο νεφρό. Ο όγκος που ήταν η πραγματική αιτία του πόνου δεν εντοπίστηκε από τον κατηγορούμενο, ο οποίος δεν διέταξε επανάληψη των εξετάσεων. Ως αποτέλεσμα, μερικούς μήνες αργότερα ο άνδρας κατέληξε, λόγω της λανθασμένης διάγνωσης.

Ο γιατρός, που τότε ασκούσε το επάγγελμα του ουρολόγου, είχε αρχικά αθωωθεί από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας. Ωστόσο, ο Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας άσκησε έφεση και η υπόθεση επανήλθε στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας.

Μετά από πολυετή διαδικασία με πολλές συνεδριάσεις και καταθέσεις γιατρών, πραγματογνωμόνων και τεχνικών συμβούλων, το δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα την ενοχή του κατηγορουμένου, σύμφωνα με την εισήγηση της εισαγγελέως της έδρας.

Η ποινή, στην οποία λήφθηκε υπόψη το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου, ορίστηκε σε δέκα μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή.