Ρέθυμνο: Αμάξι γνωστής εταιρείας έπιασε φωτιά στην Εθνική Οδό
Φωτιά έπιασε αμάξι στην Εθνική Οδό
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτιά έπιασε αμάξι γνωστής εταιρείας στην Εθνική Οδό Ρεθύμνου με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται στον χώρο.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:27 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία: Φωτιά σε σπίτι στην Ιεράπετρα – Νεκρός ένας άντρας
10:21 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Τα 50 πιο συχνά διαρρεύσαντα PIN που έχουν εντοπιστεί στο dark web
10:19 ∙ LIFESTYLE
Γιώργος Μαζωνάκης: Κέρασε σφηνάκια το κοινό του... για να τους ζεστάνει
08:08 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ