Εκκενώθηκε συρμός του μετρό στο Σύνταγμα - Τεχνικό πρόβλημα σε θύρα
Βλάβη σε συρμό του Μετρό στο Σύνταγμα
Τεχνική βλάβη σημειώθηκε περίπου πριν τις 14:10 σε συρμό του Μετρό στον σταθμό Σύνταγμα. Ο συρμός εκκενώθηκε προληπτικά, ενώ ο επόμενος συρμός ακολούθησε με μικρή καθυστέρηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, το πρόβλημα εντοπίστηκε σε θύρα, με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της ομαλής κυκλοφορίας.
Μετά από λίγα λεπτά, η κατάσταση αποκαταστάθηκε.
