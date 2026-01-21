Ιτέα: Μαθητής βανδάλισε σχολείο δύο φορές σε 24 ώρες - Έβαλε φωτιά και επέστρεψε για να συνεχίσει

Στόχος βανδαλισμού από έναν και μόνο μαθητή μέσα σε ένα 24ωρο έγινε σχολείο στην Ιτέα.

Όπως αποκάλυψε ο Δήμαρχος Ιτέας, Παναγιώτης Ταγκαλής, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Action24, προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο γυμνάσιο της Ιτέας, που έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά βανδαλισμών των προηγούμενων μηνών με αποτέλεσμα ήδη τη σύλληψη 4 μαθητών.

Ο μαθητής τρύπωσε στο σχολείο τα ξημερώματα της Κυριακής και έβαλε φωτιά, αλλά όπως αποκάλυψε ο δήμαρχος, η σύλληψή του έγινε επειδή τα ξημερώματα της Δευτέρας...επέστρεψε στο κτήριο από έναν φεγγίτη, πιθανώς για να ολοκληρώσει το έργο του, αλλά εγκλωβίστηκε στο γραφείο της διευθύντριας, πρόλαβε όμως να καταστρέψει υπολογιστές και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο οι ζημιές από τους βανδαλισμούς συνολικά στο συγκεκριμένο σχολείο ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ, ενώ όσον αφορά στις προηγούμενες 4 περιπτώσεις βανδαλισμών οι γονείς αθωώθηκαν.