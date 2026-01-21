Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις στο κέντρο της Αθήνας

Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση σε αρκετούς δρόμους της Αττικής, με την κακοκαιρία να εντείνει το κυκλοφιακό πρόβλημα.

Συγκεκριμένα, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην Αλίμου Κατεχάκη, στην Βασιλίσσης Σοφίας, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Συγγρού και την Λεωφόρο Αθηνών.

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης, στον Σκαραμαγκά στην άνοδο της Φυλής στο Καματερό, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην κατηφόρα της Κατεχάκη - Κανελλοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία.