Κρήτη: Βραβεύτηκε ο αστυνομικός που εκτός υπηρεσίας έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας

Σε μια πολύ όμορφη πράξη προχώρησε η ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, καθώς βράβευσε τον αστυνομικό που εκτός υπηρεσίας έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη.

Ο Αστυνομικός Λευτέρης Σουλτάτος τον περασμένο Οκτώβριο ενώ βρισκόταν σε περιοχή του Ηρακλείου, άκουσε μια γυναίκα να φωνάζει «βοήθεια θα με σκοτώσει». Οι φωνές κινητοποίησαν τον αστυνομικό, ο οποίος – αν και ήταν εκτός υπηρεσίας – πήγε να ελέγξει το περιστατικό, όπως αναφέρει το patris.gr.

Εκεί, διαπίστωσε πως ο 82χρονος ασκούσε λεκτική και σωματική βία στην 76χρονη σύζυγό του ενώ ήταν παρόν και το 37χρονο παιδί τους, που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Μάλιστα, ο 82χρονος όταν αντίκρισε τον αστυνομικό ξεκίνησε να φωνάζει και επιτέθηκε και στον ίδιο. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 82χρονου που αντιμετωπίζει κατηγορίες ενδοοικογενειακής βίας.