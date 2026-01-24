Εορτολόγιο 24 Ιανουαρίου: Σε ποιούς λέμε χρόνια πολλά σήμερα

Σήμερα Σάββατο, 24 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Οσίου Ζωσιμά, Οσίας Ξένης και Οσίου Φίλωνος.

Newsbomb

Εορτολόγιο 24 Ιανουαρίου: Σε ποιούς λέμε χρόνια πολλά σήμερα
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

  • Ζωσιμάς
  • Ζωσιμίνα
  • Ξένη
  • Ξένια
  • Ξένος
  • Ξένιος
  • Φίλωνας
  • Φίλων

Οσία Ξένη

Η Οσία Ξένη έζησε τον 5ο μ.Χ. αιώνα. Ονομαζόταν στην αρχή Ευσεβία και καταγόταν από τη Ρώμη. Αρνούμενη την πίεση των γονέων της να νυμφευθεί άνδρα της επιλογής τους, αναχώρησε κρυφά για την Αλεξάνδρεια, όπου μετονομάσθηκε Ξένη για να χαθούν τα ίχνη της. Στη συνέχεια μετέβη στο νησί της Κω και λίγο αργότερα εγκαταστάθηκε στα Μύλασα της Καρίας. Εκεί μαζί με δύο θεραπαινίδες της που την είχαν ακολουθήσει έκτισε Ναό στο όνομα του Αγίου πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου και γύρω από αυτόν ησυχαστικά κελιά.

Πολύ γρήγορα η φήμη της και η ενάρετη και ασκητική ζωή που διήγε έφεραν κοντά της νέες κοπέλες που ποθούσαν τον βίο της άσκησης και της προσευχής. Το μοναστήρι που συστήθηκε έγινε περίφημο πνευματικό κέντρο, όπου καθημερινά συνέρρεαν πολλές πονεμένες γυναίκες για να λάβουν τις συμβουλές και να ζητήσουν τις προσευχές της. Η αγιοσύνη της αναγνωρίσθηκε και κατά τη διάρκεια του ενταφιασμού του σεπτού της σκηνώματος, όταν εμφανίσθηκε στον ουρανό σταυρός σχηματισμένος από αστέρια.

Η Κάρα της Αγίας βρίσκεται στο Ναό Τιμίου Προδρόμου Καβάλας. Αποτμήματα του Ιερού Λειψάνου της Αγίας βρίσκονται στον ομώνυμο Ιερό Ναό της Θεσσαλονίκης, στις Μονές Αγάθωνος Φθιώτιδος, Μεταμορφώσεως Σωτήρος Νικητών Χρυσουπόλεως Καβάλας, Λειμώνος Λέσβου και Νταού Πεντέλης και στον ομώνυμο Ναό Νικαίας Πειραιώς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:00ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Πώς τα ρομαντικά μυθιστορήματα επηρεάζουν τις φαντασιώσεις και την επικοινωνία των ζευγαριών

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο χρυσός «τρέχει» χωρίς… φρένα – «Θα μπορούσε να φτάσει και τα 6.000 δολάρια», εκτιμά «γκουρού» των επενδύσεων

06:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεγάλη εκδήλωση για τον Σήφη Βαλυράκη - Αγωνιώδες κάλεσμα απόδοσης δικαιοσύνης για τον σπουδαίο πολιτικό

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για την «χειμωνιάτικη επιστροφή» - Βροχές από την Κυριακή ξανά

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Αττική σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης: Πλημμυρισμένα ρέματα και επικίνδυνες γέφυρες στην πρωτεύουσα

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Διασωληνωμένα δύο παιδιά στο νοσοκομείο Παίδων από επιπλοκές της γρίπης - Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων

06:30ΕΘΝΙΚΑ

Γιατί η Τουρκία έχει εκδώσει διετή NAVTEX αποκόπτοντας το μισό Αιγαίο;

06:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου: Επιχείρηση απελπισίας από συγκεκριμένα κέντρα η υπερπροβολή της Καρυστιανού με στόχο να ρίξουν τον Μητσοτάκη

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Ανησυχούμε για σένα... δώσε μας ένα σημάδι να ξέρουμε ότι είσαι καλά» παρακαλά η μητέρα της

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Πόσο κοντά είμαστε στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία; «Πυρετός» στο Άμπου Ντάμπι για Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ουκρανία

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 24 Ιανουαρίου: Σε ποιούς λέμε χρόνια πολλά σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 24 Ιανουαρίου

05:27ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Να τον βρούμε όπως και να ‘ναι…. να τελειώνει το μαρτύριο» λέει η μητέρα του

05:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμών των δικαιούχων

04:23ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Χιλιάδες στο δρόμο υπέρ του Μαδούρο

03:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στρατιωτικοί από 34 χώρες σε διάσκεψη για το Δυτικό Ημισφαίριο

03:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ μέχρι και τις 30 Ιανουαρίου

02:52ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Στόχος ρωσικών επιθέσεων το Κίεβο

02:25ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Έκρηξη σε εργαστήριο παρασκευής κοκαϊνης - Νεκρά επτά άτομα

01:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Χτύπησαν ένα ακόμη ναρκο-σκάφος στον Ειρηνικό - Δύο νεκροί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος Μεγακυκλώνας πλησιάζει στην Ιταλία - Θα επηρεάσει την Ελλάδα;

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ο χειμώνας επιστρέφει - Νέα 48ωρη κακοκαιρία, πότε ξεκινάει

19:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Απάντηση Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως σε Βελόπουλο για τις πωλήσεις σπιτιών σε Βούλγαρους και Τούρκους

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 24 Ιανουαρίου: Σε ποιούς λέμε χρόνια πολλά σήμερα

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία - Ταρακουνήθηκαν πολλές περιοχές

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Ανησυχούμε για σένα... δώσε μας ένα σημάδι να ξέρουμε ότι είσαι καλά» παρακαλά η μητέρα της

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Ραγίζει καρδιές ο πατέρας της 56χρονης καθηγήτριας που σκοτώθηκε στην Άνω Γλυφάδα – «Θα την ντύσουμε νύφη και θα την πάμε στη Ριτσώνα»

06:30ΕΘΝΙΚΑ

Γιατί η Τουρκία έχει εκδώσει διετή NAVTEX αποκόπτοντας το μισό Αιγαίο;

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Φάρμακα για απώλεια βάρους: «Ψαλιδίζουν» σημαντικά το κόστος των αεροπορικών εταιρειών - Στα 580 εκατ. υπολογίζεται το ετήσιο κέρδος

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Πόσο κοντά είμαστε στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία; «Πυρετός» στο Άμπου Ντάμπι για Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ουκρανία

17:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Τσατραφύλλιας: Λασποβροχές, χιόνια και 20άρια από την Κυριακή

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Διασωληνωμένα δύο παιδιά στο νοσοκομείο Παίδων από επιπλοκές της γρίπης - Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων

06:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου: Επιχείρηση απελπισίας από συγκεκριμένα κέντρα η υπερπροβολή της Καρυστιανού με στόχο να ρίξουν τον Μητσοτάκη

18:41ΕΛΛΑΔΑ

«Ποιοι, πώς και γιατί σκότωσαν τον Σήφη Βαλυράκη;» – Ανδρουλάκης, Σαμαράς, Παπανδρέου στην εκδήλωση για τον πρώην υπουργό

16:28ΕΘΝΙΚΑ

30 χρόνια από τα Ίμια: Οι συσχετισμοί δυνάμεων Ελλάδας - Τουρκίας τότε και τώρα - Πού θα κρινόταν μια αναμέτρηση - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Πέντε καθιζήσεις μέσα σε 28 ημέρες σε δρόμους της Αττικής - Πού καταγράφηκαν τα πιο σοβαρά προβλήματα - Ειδικοί εξηγούν στο Νewsbomb

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πότε πέφτει - Όλες οι αργίες και τα τριήμερα της χρονιάς

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Αντέλ Εξαρχόπουλος: Υπό κράτηση ο σύντροφός της, Doums, για ενδοοικογενειακή βία

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για την «χειμωνιάτικη επιστροφή» - Βροχές από την Κυριακή ξανά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ