Κίνηση στους δρόμους: «Έμφραγμα» στον Κηφισό λόγω τροχαίων

Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στον Κηφισό το απόγευμα του Σαββάτου (24/01).

Όπως φαίνεται και στον χάρτη του Google Maps, δύο τροχαία ατυχήματα και στα δύο ρεύματα έχουν προκαλέσει «έμφραγμα» στην κυκλοφορία.

Ο Κηφισός είναι στο «κόκκινο» από το Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία στο ρεύμα προς Μεταμόρφωση, και από Κηφισιά έως τη Νέα Ιωνία στο αντίθετο ρεύμα.

Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις σημειώνονται και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, από το Ελληνικό έως τον Άλιμο, ενώ αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται στην Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου.