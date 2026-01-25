Η Κρήτη στο Παρίσι: Μια παρέα χόρεψε κρητικά και κατέκτησε τη Γαλλία
Ο χορός και η διαφήμιση της Κρήτης
Μια παρέα αποφάσισε να χορέψει κρητικά μπροστά στο Λούβρο και άφησε άφωνους όλους τους περαστικούς.
Η Κρήτη είναι ένας τόπος γεμάτος παραδόσεις και ιστορία και όπου και να βρεθείς σίγουρα θα βρεις ένα κρητικό στοιχείο, κάπου, σε οποιαδήποτε πόλη της Ευρώπης ή του κόσμου και να ταξιδέψεις, η Κρήτη πάντα θα σε ακολουθεί.
