Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει Τελετή Υπόσχεσης και Απονομής Πτυχίων & Προαγωγών

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (E.E.Σ.) διοργανώνει Τελετή Υπόσχεσης και Απονομής Πτυχίων & Προαγωγών σε 132 Εθελοντές του Τομέα Υγείας, την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 19:00, στο Πολεμικό Μουσείο (αμφιθέατρο Ιωάννης Καποδίστριας).

Συγκεκριμένα, θα ορκιστούν 75 νέοι εθελοντές Υγείας του Τμήματος Αθήνας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Παράλληλα, θα απονεμηθούν προαγωγές σε 57 εθελοντές Υγείας του Ε.Ε.Σ, ως ελάχιστη ανταμοιβή τους για την καθοριστική συμβολή τους στο έργο του Οργανισμού, έχοντας πάντα σαν πυξίδα την διευρυμένη προσφορά σε όλες τις κοινωνικές ομάδες.

Στην εν λόγω εκδήλωση θα παραστούν εκπρόσωποι από την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της χώρας, καθώς και από Οργανισμούς και Φορείς που συνεργάζεται ο Τομέας Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.