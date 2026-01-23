O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσέφερε μια ζεστή αγκαλιά στους άστεγους στο κέντρο της Αθήνας

Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.), στο πλαίσιο της συνεχούς στήριξης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, υλοποίησε με επιτυχία την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, εορταστική δράση για τους άστεγους συμπολίτες μας, προσφέροντας μοναδικές στιγμές χαράς και κοινωνικοποίησης στους συνανθρώπους μας που διαβιούν υπό δυσμενείς συνθήκες στο κέντρο της Αθήνας, παρουσία του Προέδρου του Ε.Ε.Σ. Dr. Αντώνιου Αυγερινού και του Βουλευτή Επικρατείας και εθελοντή Σαμαρείτη – Διασώστη, κ. Γιώργου Σταμάτη.

Η δράση, που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του επιστημονικού προσωπικού (κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους) και του εθελοντικού δυναμικού του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ., περιλάμβανε την κοπή και διανομή βασιλόπιτας, καθώς και τη διανομή συμβολικών δώρων, όπως είδη ένδυσης, υπόδησης, ευχετήριες κάρτες και γούρια, σε άστεγους που βρίσκονται σε περιοχές υψηλής συγκέντρωσης πληθυσμού, όπως το Μεταξουργείο, η Ομόνοια, οι οδοί Σταδίου και Πανεπιστημίου, το Μουσείο και η Λεωφόρος Πατησίων.

Η εκδήλωση υποστηρίχθηκε από την χορωδία των Εθελοντών Ειδικότητας Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ. Παράλληλα, το προσωπικό του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, σε συνεργασία με το εθελοντικό δυναμικό, προχώρησε στην επιτόπια προσέγγιση και την παροχή ανθρωπιστικών υπηρεσιών, αναδεικνύοντας την αλληλεγγύη και την υποστήριξη προς τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας.

