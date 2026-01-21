O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει εορταστική δράση υποστήριξης αστέγων στο κέντρο της Αθήνας

O Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και κοινωνικής φροντίδας ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, διοργανώνει εορταστική δράση που θα περιλαμβάνει κοπή και διανομή βασιλόπιτας και συμβολικών δώρων σε άστεγους συμπολίτες μας που διαβιούν υπό δυσμενείς συνθήκες σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας. Η δράση θα υλοποιηθεί την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026 και θα αναπτυχθεί σε χώρους της Αθήνας που παρουσιάζουν υψηλή συγκέντρωση της ομάδας στόχου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Υπηρεσίας Προγραμμάτων Αστέγων και βάσει των επικαιροποιημένων χαρτογραφήσεων, η εορταστική δράση θα εκκινήσει στις 10:30 στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στο Μεταξουργείο. Στη συνέχεια, θα αναπτυχθεί κινητό κλιμάκιο, στελεχωμένο με επιστημονικό και εθελοντικό δυναμικό, που θα καλύψει περιοχές λοιπές του κέντρου της Αθήνας οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή συγκέντρωση αστέγων (περιοχή Ομόνοιας, οδοί Σταδίου και Πανεπιστημίου, Μουσείο και Λεωφόρος Πατησίων) για την επιτόπια προσέγγιση του πληθυσμού και την παροχή στοχευμένων υπηρεσιών.

Ειδικότερα, η εκδήλωση, η οποία θα υποστηριχθεί από το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό (κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους) και το άρτια εκπαιδευμένο εθελοντικό δυναμικό του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ., θα διεξαχθεί από τις 10:30 έως τις 13:00 και θα περιλαμβάνει την κοπή και διανομή βασιλόπιτας, εορτασμό του Νέου Έτους με τη συμμετοχή της χορωδίας Εθελοντών Ειδικότητας Κοινωνικής Πρόνοιας ΕΕΣ και διανομή συμβολικών δώρων (ειδών ένδυσης, υπόδησης, ευχετηρίων καρτών, γουριών).