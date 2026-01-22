O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στην πρώτη γραμμή στις πληγείσες περιοχές

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των εθελοντών Σαμαρειτών – Διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την αντιμετώπιση των καταστροφών της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε πολλές περιοχές της Αττικής.

Συγκεκριμένα, με διασωστικά οχήματα και εξοπλισμό άντλησης υδάτων, πολυμελές κλιμάκιο εθελοντών Σαμαρειτών – Διασωστών & Ναυαγοσωστών, αναπτύχθηκε σε περιοχές της Αττικής όπου δρόμοι και κατοικίες υπέστησαν εκτεταμένες καταστροφές από τη σφοδρή βροχόπτωση.

Στην Άνω Γλυφάδα, όπου υπήρξαν οι περισσότερες καταστροφές από τον χείμαρρο που έπληξε την περιοχή, δημιούργησαν αναχώματα σε κατοικίες που κινδύνευσαν από τα ορμητικά νερά. Παράλληλα, επισκέφθηκαν από πόρτα σε πόρτα τις πληγείσες κατοικίες, συνδράμοντας στην άντληση υδάτων και παρέχοντας κάθε δυνατή βοήθεια στους πολίτες.

Στο ρέμα της Πικροδάφνης, στον Άγιο Δημήτριο, οι εθελοντές ενίσχυσαν την τοποθέτηση αναχωμάτων παραπλεύρως του ρέματος, πραγματοποιώντας παράλληλα περιπολίες για να εντοπίσουν σημεία που το νερό είχε εισχωρήσει.

Τα διασωστικά οχήματα του Ε.Ε.Σ. πραγματοποίησαν συνεχείς περιπολίες στις πληγείσες περιοχές του Μοσχάτου, παρέχοντας υποστήριξη οπουδήποτε κρίθηκε αναγκαίο.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παραμένει σε ετοιμότητα, συνεχίζοντας να βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών που επλήγησαν.