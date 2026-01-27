Εορτολόγιο 28 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Αύριο Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμώνται οι: Άγια Χάρις η Μάρτυς, ο Όσιος Εφραίμ ο Σύρος, ο Όσιος Παλλάδιος και ο Όσιος Ιακωβός ο Ασκητής.

Ο βίος της Αγίας Χάριτος είναι εν πολλοίς άγνωστος. Η μόνη πληροφορία που διασώζεται για αυτήν είναι ότι της έκοψαν τα πόδια με πριόνι και βρήκε μαρτυρικό θάνατο.

Ο Όσιος Εφραίμ καταγόταν από την Ανατολή και γεννήθηκε στην πόλη Νίσιβη της Μεσοποταμίας πιθανώς το 308 μ.Χ. Ήκμασε επί Μεγάλου Κωνσταντίνου (324 – 337 μ.Χ.), Ιουλιανού του Παραβάτου (361 – 363 μ.Χ.) και των διαδόχων αυτού.

Μέγας ασκητής ο Παλλάδιος, έκτισε ένα μικρό κελί σ’ ένα βουνό που ονομαζόταν Ίμμαι. Εκεί, με πολλή αγρυπνία, νηστεία και συνεχή προσευχή, αξιώθηκε από τον Θεό να θαυματουργεί.

Διαβάστε επίσης