Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με το νεκρό βρέφος - Διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα

Οι γονείς είχαν αρχικά συλληφθεί για το αδίκημα της έκθεσης, πρόκειται για πατέρα 32 ετών και μητέρα 22 ετών

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

ΕΛΛΑΔΑ
Αδιευκρίνιστη παραμένει μέχρι στιγμής η αιτία θανάτου του βρέφους ηλικίας τριών μηνών στη Θεσσαλονίκη, καθώς τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα δεν κατέστησαν δυνατό να εξακριβωθεί ο μηχανισμός που οδήγησε στον θάνατό του. Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν τα αποτελέσματα της ιστολογικής εξέτασης.

Το βρέφος διακομίστηκε χθες το πρωί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο από τους γονείς του, χωρίς σημεία ζωής. Οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του και ακολούθως διατάχθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης. Με εισαγγελική εντολή, οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι, στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη διερεύνηση των ακριβών αιτίων και συνθηκών του θανάτου.

Σύμφωνα με το thestival, οι γονείς είχαν αρχικά συλληφθεί για το αδίκημα της έκθεσης, πρόκειται για πατέρα 32 ετών και μητέρα 22 ετών. Η οικογένεια διαμένει μόνιμα στην Ξάνθη και αυτές τις ημέρες φιλοξενούνταν στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα με την ιατροδικαστική έρευνα, εξετάστηκε και ο χώρος διαμονής της οικογένειας, καθώς και οι συνθήκες διαβίωσής της.

