Ρέθυμνο: Αμάξι στάθμευσε μπροστά στην Κρήνη Ριμόντι
Απίστευτο σκηνικό στο αξιοθέατο του Ρεθύμνου
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μια εικόνα που σίγουρα δεν την έχουμε συνηθίσει και δεν είναι κολακευτική για την πόλη μας, έγινε μπροστά από το αξιοθέατο της Κρήνη Ριμόντι.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:59 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άγιαξ - Ολυμπιακός 1-2: Τα highlights από το μεγάλο «διπλό» στο Άμστερνταμ
23:58 ∙ TRAVEL
Βουδαπέστη: Ένα χειμωνιάτικο παραμύθι στις όχθες του Δούναβη
23:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο: Αμάξι στάθμευσε μπροστά στην Κρήνη Ριμόντι
23:31 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 29 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
23:23 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Αεροσκάφος με 15 επιβαίνοντες αγνοείται στη βόρεια Κολομβία
23:10 ∙ ΥΓΕΙΑ
Πάρκινσον: 4 πρόωρα συμπτώματα πριν τη διάγνωση
22:19 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Λουτσέσκου: «Πρέπει να δείξουμε πως είμαστε κοντά στις οικογένειες»
21:32 ∙ LIFESTYLE
Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Παυλής παλεύει για τη ζωή του
19:58 ∙ LIFESTYLE