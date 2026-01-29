Κρήτη: Ακυρώσεις πτήσεων και καθυστερήσεις λόγω κακοκαιρίας – Τι ισχύει για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Προβλήματα στις αεροπορικές μεταφορές προκάλεσε η κακοκαιρία που επηρεάζει την Κρήτη τις τελευταίες ώρες, με ακύρωση πτήσης από τη Ρόδο προς το Ηράκλειο και καθυστερήσεις σε ορισμένα αεροπορικά δρομολόγια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα neakriti.gr.

Οι ισχυροί νότιοι άνεμοι που πνέουν στο νησί, κατά τόπους θυελλώδεις και τη μειωμένη ορατότητα λόγω αφρικανικής σκόνης, δυσχεραίνουν τις πτήσεις, οδηγώντας τις αεροπορικές εταιρείες σε τροποποιήσεις των προγραμμάτων τους.

Την ίδια ώρα, τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από το Ηράκλειο προς τον Πειραιά εκτελούνται κανονικά, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ακυρώσεις, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στα πελάγη.

Οι αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αεροπορικών και ναυτιλιακών εταιρειών και να επιβεβαιώνουν έγκαιρα τα δρομολόγιά τους, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.