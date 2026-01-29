Κρήτη: Το Ηράκλειο «πνίγεται» από την αφρικανική σκόνη - Μειωμένη η ορατότητα

Κάτω από ένα πυκνό πέπλο σκόνης βρίσκεται το Ηράκλειο Κρήτης, το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με ισχυρούς νοτιάδες, κάνοντας την ατμόσφαιρα αποπνικτική και την ορατότητα μειωμένη.

Η ατμόσφαιρα, όπως αποτυπώνεται και από τον φωτογραφικό φακό, είναι βαριά, με λεπτά αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10) να καλύπτουν σχεδόν τα πάντα, το οποίο γίνεται άμεσα αισθητό σε κάθε ανάσα, όπως αναφέρει το cretalive.gr.

Οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά, ιδιαίτερα κατά τις μεσημβρινές ώρες. Ευπαθείς ομάδες, όπως παιδιά, ηλικιωμένοι και άτομα με αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα, καλούνται να περιορίσουν τη σωματική άσκηση και να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους.

Η παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα γίνεται σε πραγματικό χρόνο μέσω της πλατφόρμας airquality.crete.gov.gr και της αντίστοιχης εφαρμογής για κινητές συσκευές.

Δείτε φωτογραφίες:

Ηράκλειο Κρήτης: Σκόνη στην ατμόσφαιρα. EUROKINISSI.

