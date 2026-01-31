Ζωγράφου - Άνω Ιλίσια: Περισσότερες από 30 ώρες χωρίς ρεύμα σε κεντρικές οδούς

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, η περιοχή του Ζωγράφου και των Άνω Ιλισίων αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης, με κάτοικους και καταστήματα να παραμένουν χωρίς ρεύμα για περισσότερες από 30 ώρες.

Σύμφωνα με την Δήμαρχο Ζωγράφου, Τίνα Καφατσάκη-Βλάχου, η διακοπή αφορά κυρίως τις οδούς Περσεπόλεως και Αβύδου, όπου η ηλεκτροδότηση δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί από τις 03:00 τ ξημερώματα της Περασμένης Πέμπτης (29/01). «Το πρόβλημα είναι μεγάλο και επίπονο για τους κατοίκους, καθώς η βλάβη είναι υπογείως και χρειάζεται σκάψιμο για να εντοπιστεί», ανέφερε στο Newsbomb η δήμαρχος, προσθέτοντας ότι τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται εντατικά για την επίλυσή του.

Προβλήματα είχαν παρουσιαστεί και στις οδούς Πάλμε Ούλοφ και Περίανδρου, όπου υπήρχαν σπίτια αλλά και καταστήματα, όπως ψαραδικά, χωρίς ρεύμα. Σύμφωνα με την κυρία Καφατσάκη-Βλάχου, η ηλεκτροδότηση σε αυτά τα σημεία αποκαταστάθηκε χθες, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου.

Η δήμαρχος τόνισε ότι η κατάσταση στις οδούς Περσεπόλεως και Αβύδου παραμένει κρίσιμη, ενώ οι εργασίες συνεχίζονται με στόχο την πλήρη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το συντομότερο δυνατό.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την αποκατάσταση του προβλήματος.