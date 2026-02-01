Άλκης Καμπανός: Συγκίνηση στο σημείο που δολοφονήθηκε - Κεριά, λουλούδια και τραγούδια

Σήμερα το πρωί, με πρωτοβουλία του Α.Σ. Άρης, θα τελεστεί τρισάγιο στο σημείο της δολοφονίας, ως ελάχιστος φόρος τιμής στον Άλκη Καμπανό

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Άλκης Καμπανός: Συγκίνηση στο σημείο που δολοφονήθηκε - Κεριά, λουλούδια και τραγούδια
Eurokinissi Sports
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από τη βίαιη επίθεση 12 οπαδών του ΠΑΟΚ στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη. Η οδός Θεοδώρου Γαζή, όπου σημειώθηκε το έγκλημα, φέρει πλέον το όνομά του.

Το βράδυ της Παρασκευής, με πρωτοβουλία της Δομής «Εις το όνομα του Άλκη», δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο σημείο της δολοφονίας για να τιμήσουν τη μνήμη του, αφήνοντας κεριά και λουλούδια. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, με τη συγκίνηση να είναι διάχυτη.

[384236] ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ

Παρόντες στην εκδήλωση μνήμης ήταν και οι γονείς του Άλκη, Αριστείδης Καμπανός και Μελίνα Κακουλίδου, εμφανώς συγκινημένοι, τιμώντας το παιδί τους που έχασε τη ζωή του με τόσο άδικο τρόπο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ενώ ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση προκάλεσε η ερμηνεία των τραγουδιών «Μη με χτυπάτε άλλο» και «Καλό ταξίδι Άλκη», τα οποία γράφτηκαν στη μνήμη του αδικοχαμένου νέου.

Σήμερα το πρωί, με πρωτοβουλία του Α.Σ. Άρης, θα τελεστεί τρισάγιο στο σημείο της δολοφονίας, ως ελάχιστος φόρος τιμής στον Άλκη Καμπανό.

[384236] ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ

Η ανακοίνωση του ΑΣ Άρης

Τέσσερα χρόνια χωρίς φως. Τέσσερα χρόνια θλίψης, πένθους και θρήνου συμπληρώνονται την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου από την μαύρη μέρα της εν ψυχρώ δολοφονίας του Αλκη Καμπανού. Ενός 19χρονου παιδιού, που άφησε την τελευταία του πνοή στα σκαλοπάτια της Γαζή, που από τότε φέρει το όνομά του. Οδός Αλκης Καμπανού.

Δεν υπάρχει μέρα στην οικογένεια του ΑΡΗ που να μην θυμόμαστε τον Αλκη. Και δεν θα υπάρξει μέρα που θα τον ξεχάσουμε. Ποτέ.

Αυτήν την Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί, ο Α.Σ. ΑΡΗΣ θα τελέσει τρισάγιο στη μνήμη του Αλκη. Χρέος μας και καθήκον μας είναι να είμαστε εκεί, στον τόπο της τραγωδίας, όσοι μπορούμε περισσότεροι από την οικογένεια του ΑΡΗ.

Για να τιμήσουμε, να υπενθυμίσουμε, να φωνάξουμε, να αλλάξουμε. Για να κρατήσουμε για πάντα ζωντανό τον Αλκη μας.

Το χρονικό της δολοφονίας

Ήταν 00:19 της 1ης Φεβρουαρίου 2022, όταν η παρέα του Άλκη Καμπανού δέχθηκε επίθεση από ομάδα χούλιγκανς, ενώ βρισκόταν στα σκαλιά πολυκατοικίας στην οδό Γαζή. Οι δράστες τους πλησίασαν, ρωτώντας «τι ομάδα είστε», και όταν έλαβαν την απάντηση «Άρης», εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση με λοστούς, μαχαίρια, ξύλα, πτυσσόμενα κλομπ, μεταλλικούς σωλήνες και ακόμη και δρεπάνι.

Παρά τις εκκλήσεις του Άλκη να σταματήσουν, οι επιτιθέμενοι συνέχισαν να τον χτυπούν μέχρι να υποκύψει στα τραύματά του. Δύο φίλοι του τραυματίστηκαν, ενώ οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, επιχειρώντας να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Λίγες ημέρες αργότερα συνελήφθησαν και οι 12 εμπλεκόμενοι. Στη δίκη που ακολούθησε, μόνο ένας παραδέχθηκε ότι χτύπησε τον Άλκη, ωστόσο και οι 12 καταδικάστηκαν πρωτόδικα σε πολυετείς καθείρξεις. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο Εφετείο, μετά την έφεση που άσκησε ο τότε προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Νικόλαος Καλίδης, ζητώντας αυστηρότερες ποινές.

Ο εισαγγελέας είχε χαρακτηρίσει εσφαλμένη τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, εκτιμώντας ότι οι κατηγορούμενοι θα έπρεπε να καταδικαστούν για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:02ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Australian Open: Ιστορικός τελικός μεταξύ Αλκαράθ και Τζόκοβιτς - Η ώρα και το κανάλι

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου - Έπσταϊν: Μετά τη φωτογραφία στα γόνατα, γυναίκα καταγγέλλει: «Με έστειλαν στη Βρετανία για επαφή μαζί του»

08:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δύο νέα προγράμματα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού - Πώς λειτουργούν και πότε ξεκινούν

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Οι γονείς του Άλκη Καμπανού άναψαν κεράκι στη Τούμπα για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Τα αντιπλημμυρικά έργα μετά την μεγάλη κακοκαιρία - Η αυτοσχέδια οχύρωση των πολιτών

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Για πρώτη φορά ένα κινεζικό αυτοκίνητο «μπαίνει» στο Gran Turismo 7

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Σοβαροί φόβοι νέας έκρηξης στη «Βιολάντα» - Πολύμηνη διαρροή προπανίου δείχνουν τα στοιχεία

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Το υβριδικό Kuga FHEV με leasing από 267 ευρώ τον μήνα

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα - Υπόθεση εξαφάνισης: Θα καταθέσει ο οδηγός ταξί που τη μετέφερε στο αεροδρόμιο - Δεν απαντά η αεροπορική στην ΕΛΑΣ

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 24χρονου στη Θεσσαλονίκη

07:39ΕΛΛΑΔΑ

Άλκης Καμπανός: Κεριά, λουλούδια και τραγούδια στο σημείο που δολοφονήθηκε - Τρισάγιο για τα τέσσερα χρόνια

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Ο εισηγητής του δακτυλίου προτείνει πέντε βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για να μειωθεί η κίνηση

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο BYD Sealion 5 DM-i στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Η Ινδία θα αγοράζει πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, όχι το Ιράν»

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Διαμαντοπούλου: Αντιπολίτευση «στο πεδίο» και έμφαση σε «αυτά που μας ενώνουν»

07:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Μάχη κορυφής και τετράδας στη σκιά της τραγωδίας

06:55LIFESTYLE

«Ζευγάρια» που τους «χώρισε» η TV

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο Άντριου έμπλεξε τις κόρες του στο σκάνδαλο Επστάιν - Οι φωτογραφίες με τις πριγκίπισσες

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Η τοιχογραφία της Μαρίας Κάλλας στην Καλαμάτα αναδείχτηκε η κορυφαία στον κόσμο για το 2025 από το Street Art Cities

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Ζευγάρι μήνυσε κλινική εξωσωματικής για εμφύτευση λάθους εμβρύου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Αποκαλυπτικός διάλογος εργαζομένου με υπεύθυνο βάρδιας 3 ώρες πριν την έκρηξη

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Red Code» από την ΕΜΥ - Καταιγίδες, χιόνια, 112 και θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ

06:55LIFESTYLE

«Ζευγάρια» που τους «χώρισε» η TV

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα - Υπόθεση εξαφάνισης: Θα καταθέσει ο οδηγός ταξί που τη μετέφερε στο αεροδρόμιο - Δεν απαντά η αεροπορική στην ΕΛΑΣ

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο Άντριου έμπλεξε τις κόρες του στο σκάνδαλο Επστάιν - Οι φωτογραφίες με τις πριγκίπισσες

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Ο εισηγητής του δακτυλίου προτείνει πέντε βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για να μειωθεί η κίνηση

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Τα αντιπλημμυρικά έργα μετά την μεγάλη κακοκαιρία - Η αυτοσχέδια οχύρωση των πολιτών

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο γιος του αγιατολάχ έχτισε μία παγκόσμια αυτοκρατορία, ενώ το Ιράν «στενάζει» - Οι βίλες, τα ξενοδοχεία και τα πολυτελή mall

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Ζευγάρι μήνυσε κλινική εξωσωματικής για εμφύτευση λάθους εμβρύου

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονίες στη Θεσσαλονίκη: Ανοίγουν φάκελοι ακόμα δύο εξαφανίσεων

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 1 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Σοβαροί φόβοι νέας έκρηξης στη «Βιολάντα» - Πολύμηνη διαρροή προπανίου δείχνουν τα στοιχεία

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά καλλιεργούν τα δικά τους λαχανικά σε δημοτικές εκτάσεις σε τρεις οικισμούς σε Σέρρες, Δράμα και Καβάλα

14:06ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Γιάννης Μπέζος σκηνοθετεί το αριστούργημα του David Mamet «Αμερικάνικος Βούβαλος»

06:30ΕΛΛΑΔΑ

«Έξυπνες» κάμερες: Έχουν καταγράψει χιλιάδες παραβάσεις καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ημέρες - - Τι γίνεται με τα πρόστιμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ