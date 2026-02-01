Άλκης Καμπανός: Συγκίνηση στο σημείο που δολοφονήθηκε - Κεριά, λουλούδια και τραγούδια

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από τη βίαιη επίθεση 12 οπαδών του ΠΑΟΚ στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη. Η οδός Θεοδώρου Γαζή, όπου σημειώθηκε το έγκλημα, φέρει πλέον το όνομά του.

Το βράδυ της Παρασκευής, με πρωτοβουλία της Δομής «Εις το όνομα του Άλκη», δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο σημείο της δολοφονίας για να τιμήσουν τη μνήμη του, αφήνοντας κεριά και λουλούδια. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο, με τη συγκίνηση να είναι διάχυτη.

Παρόντες στην εκδήλωση μνήμης ήταν και οι γονείς του Άλκη, Αριστείδης Καμπανός και Μελίνα Κακουλίδου, εμφανώς συγκινημένοι, τιμώντας το παιδί τους που έχασε τη ζωή του με τόσο άδικο τρόπο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ενώ ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση προκάλεσε η ερμηνεία των τραγουδιών «Μη με χτυπάτε άλλο» και «Καλό ταξίδι Άλκη», τα οποία γράφτηκαν στη μνήμη του αδικοχαμένου νέου.

Σήμερα το πρωί, με πρωτοβουλία του Α.Σ. Άρης, θα τελεστεί τρισάγιο στο σημείο της δολοφονίας, ως ελάχιστος φόρος τιμής στον Άλκη Καμπανό.

Η ανακοίνωση του ΑΣ Άρης

Τέσσερα χρόνια χωρίς φως. Τέσσερα χρόνια θλίψης, πένθους και θρήνου συμπληρώνονται την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου από την μαύρη μέρα της εν ψυχρώ δολοφονίας του Αλκη Καμπανού. Ενός 19χρονου παιδιού, που άφησε την τελευταία του πνοή στα σκαλοπάτια της Γαζή, που από τότε φέρει το όνομά του. Οδός Αλκης Καμπανού.

Δεν υπάρχει μέρα στην οικογένεια του ΑΡΗ που να μην θυμόμαστε τον Αλκη. Και δεν θα υπάρξει μέρα που θα τον ξεχάσουμε. Ποτέ.

Αυτήν την Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί, ο Α.Σ. ΑΡΗΣ θα τελέσει τρισάγιο στη μνήμη του Αλκη. Χρέος μας και καθήκον μας είναι να είμαστε εκεί, στον τόπο της τραγωδίας, όσοι μπορούμε περισσότεροι από την οικογένεια του ΑΡΗ.

Για να τιμήσουμε, να υπενθυμίσουμε, να φωνάξουμε, να αλλάξουμε. Για να κρατήσουμε για πάντα ζωντανό τον Αλκη μας.

Το χρονικό της δολοφονίας

Ήταν 00:19 της 1ης Φεβρουαρίου 2022, όταν η παρέα του Άλκη Καμπανού δέχθηκε επίθεση από ομάδα χούλιγκανς, ενώ βρισκόταν στα σκαλιά πολυκατοικίας στην οδό Γαζή. Οι δράστες τους πλησίασαν, ρωτώντας «τι ομάδα είστε», και όταν έλαβαν την απάντηση «Άρης», εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση με λοστούς, μαχαίρια, ξύλα, πτυσσόμενα κλομπ, μεταλλικούς σωλήνες και ακόμη και δρεπάνι.

Παρά τις εκκλήσεις του Άλκη να σταματήσουν, οι επιτιθέμενοι συνέχισαν να τον χτυπούν μέχρι να υποκύψει στα τραύματά του. Δύο φίλοι του τραυματίστηκαν, ενώ οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, επιχειρώντας να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Λίγες ημέρες αργότερα συνελήφθησαν και οι 12 εμπλεκόμενοι. Στη δίκη που ακολούθησε, μόνο ένας παραδέχθηκε ότι χτύπησε τον Άλκη, ωστόσο και οι 12 καταδικάστηκαν πρωτόδικα σε πολυετείς καθείρξεις. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο Εφετείο, μετά την έφεση που άσκησε ο τότε προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Νικόλαος Καλίδης, ζητώντας αυστηρότερες ποινές.

Ο εισαγγελέας είχε χαρακτηρίσει εσφαλμένη τη μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, εκτιμώντας ότι οι κατηγορούμενοι θα έπρεπε να καταδικαστούν για ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο.

