Νέα Ιωνία: 20χρονη πήγε για κλοπή, φοβήθηκε, κρύφτηκε στη ντουλάπα και συνελήφθη

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Νέα Ιωνία, όταν 20χρονη εισέβαλε σε σπίτι με σκοπό την κλοπή, όμως όταν έγινε αντιληπτή πανικοβλήθηκε και προσπάθησε να κρυφτεί μέσα σε ντουλάπα.

Η νεαρή μπήκε σε δωμάτιο της οικίας από ανασφάλιστη πόρτα, ενώ οι ένοικοι βρίσκονταν σε άλλους χώρους, και αφαίρεσε κοσμήματα και τιμαλφή. Όταν αντιλήφθηκε ότι την είχαν καταλάβει, φοβήθηκε και επιχείρησε να κρυφτεί, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει απειλώντας με μαχαίρι, όμως στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι την ακινητοποίησαν και την συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω.

Η 20χρονη οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας, ενώ κατασχέθηκε το μαχαίρι που είχε στην κατοχή της. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.