Φραγκίσκος Παρασύρης: Με σοβαρό κάταγμα στο πόδι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

Ένα ατυχές γλίστρημα στην είσοδο του σπιτιού του αποδείχθηκε αρκετό για να οδηγήσει στο νοσοκομείο τον βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, Φραγκίσκο Παρασύρη, ο οποίος υπέστη σοβαρό κάταγμα στο πόδι.

Σύμφωνα με το cretalive,το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής (01/02), την ώρα που ετοιμαζόταν να φύγει από το σπίτι του προκειμένου να παραστεί σε μνημόσυνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχασε την ισορροπία του, έπεσε και τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεσα ιατρική φροντίδα.