Διακοπές νερού τη Δευτέρα (2/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ)
    Ακροπόλεως και Αγ.Βασιλείου
