Πυροβολισμοί σε χωριό του Ηρακλείου – Στόχος σπίτι και αυτοκίνητο, γνωστός στις Αρχές ο δράστης

Νέο σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς σε χωριό του Ηρακλείου. Τα ξημερώματα της Δευτέρας (02/02), κάτοικοι του χωριού Παράνυμφοι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, στα νοτιοανατολικά του νομού Ηρακλείου, πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους, ακούγοντας πυροβολισμούς έξω από τις πόρτες τους, σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr.

Στόχος της επίθεσης ήταν το σπίτι αλλά και το αυτοκίνητο ενός κατοίκου του χωριού, ο οποίος είναι κτηνοτρόφος στο επάγγελμα και δεν έχει απασχολήσει τις Αρχές.

Το σπίτι του 35χρονου δέχτηκε δύο πυροβολισμούς από πιστόλι, ενώ, ο δράστης έστρεψε μία φορά το όπλο του και προς το σταθμευμένο αγροτικό όχημα του 35χρονου.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος, οι οποίοι κατάσχεσαν πειστήρια από τον χώρο της επίθεσης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Αρχανών Αστερουσίων εντόπισαν το άτομο που κρύβεται πίσω από την επίθεση. Πρόκειται για έναν άνδρα ηλικίας μόλις 19 ετών, από μεγάλο χωριό της περιοχής. Ωστόσο, αν και η ταυτότητά του είναι γνωστή, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής.