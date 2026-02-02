Σοβαρά προβλήματα από τις πλημμύρες στον Αγιόκαμπο Λάρισας

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις στον Αγιόκαμπο Λάρισας, με κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής να βρίσκονται αντιμέτωποι με εικόνες καταστροφής. Οι μεγάλες ποσότητες νερού που έπεσαν σε σύντομο χρονικό διάστημα είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι, αυλές και ισόγεια κατοικιών, ενώ ζημιές καταγράφηκαν και σε τουριστικές επιχειρήσεις.

Κακοκαιρία στον Αγιόκαμπο Λάρισας, 1 Φεβρουαρίου 2026. SOOC

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, το νερό εισέβαλε σε σπίτια και καταστήματα, παρασύροντας φερτά υλικά, ενώ σε αρκετά σημεία η κυκλοφορία των οχημάτων έγινε ιδιαίτερα δύσκολη. Οι υποδομές της περιοχής δοκιμάστηκαν για ακόμη μία φορά, με το αποχετευτικό σύστημα να αδυνατεί να απορροφήσει τον όγκο των νερών.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν συνεργεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Πολιτικής Προστασίας για την άντληση υδάτων και την αποκατάσταση της βατότητας των δρόμων, ενώ σε επιφυλακή τέθηκαν και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο οι υλικές ζημιές είναι εκτεταμένες.

Οι κάτοικοι εκφράζουν έντονη ανησυχία και αγανάκτηση, τονίζοντας ότι τα προβλήματα επανεμφανίζονται μετά από κάθε έντονο καιρικό φαινόμενο, χωρίς να έχουν δοθεί μόνιμες λύσεις. Ζητούν άμεσες παρεμβάσεις και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά σε περιπτώσεις νέων έντονων βροχοπτώσεων, και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

