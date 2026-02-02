Κακοκαιρία: Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στη Φθιώτιδα και πολίτες έκαναν... βαρκάδα - Βίντεο

Ο παραλιακός δρόμος στη Γλύφα της Φθιώτιδας μετατράπηκε σε μία μικρή λίμνη εξαιτίας της κακοκαιρίας που έβγαλε τη θάλασσα στη στεριά την Κυριακή (01/02), με ορισμένους όμως να βρίσκουν έναν... ευφάνταστο τρόπο να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο.

Με τον πλέον χιουμοριστικό τρόπο, νεαροί πήραν τη βάρκα και τα κουπιά και διέσχισαν τη «θάλασσα» του παραλιακού δρόμου.

