Κακοκαιρία: Η θάλασσα βγήκε στη στεριά στη Φθιώτιδα και πολίτες έκαναν... βαρκάδα - Βίντεο
Νεαροί πήραν τη βάρκα και τα κουπιά και διέσχισαν τη «θάλασσα» του παραλιακού δρόμου της Γλύφας
Ο παραλιακός δρόμος στη Γλύφα της Φθιώτιδας μετατράπηκε σε μία μικρή λίμνη εξαιτίας της κακοκαιρίας που έβγαλε τη θάλασσα στη στεριά την Κυριακή (01/02), με ορισμένους όμως να βρίσκουν έναν... ευφάνταστο τρόπο να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο.
Με τον πλέον χιουμοριστικό τρόπο, νεαροί πήραν τη βάρκα και τα κουπιά και διέσχισαν τη «θάλασσα» του παραλιακού δρόμου.
