Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών - Καθυστερήσεις 25' στην Αττική Οδό
Πού εντοπίζονται προβλήματα
Μετ' εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας το πρωί της Τετάρτης (04/02).
Όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη, στο «κόκκινο» βρίσκεται ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, η Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, η Κηφισίας από την Κατεχάκη έως το Χαλάνδρι, τμήμα της Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα και η Βασιλέως Κωνσταντίνου στο κέντρο.
Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις έως και 25 λεπτών παρατηρούνται στην Αττική Οδό, και 10' στην αντίθετη κατεύθυνση.
