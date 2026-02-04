Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών - Καθυστερήσεις 25' στην Αττική Οδό

Μετ' εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας το πρωί της Τετάρτης (04/02).

Όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη, στο «κόκκινο» βρίσκεται ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, η Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, η Κηφισίας από την Κατεχάκη έως το Χαλάνδρι, τμήμα της Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα και η Βασιλέως Κωνσταντίνου στο κέντρο.

Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις έως και 25 λεπτών παρατηρούνται στην Αττική Οδό, και 10' στην αντίθετη κατεύθυνση.