Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Φεβρουαρίου (2)

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Κοινωνικά δώρα 1,2 δισ. ευρώ

Ελεύθερος Τύπος: Όλες οι αλλαγές στις διαθήκες

Η Καθημερινή: Μετεξεταστέο το ελληνικό σχολείο στα μαθηματικά

Τα Νέα: Συστημικότητα vs Αντισυστημικότητας

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Φεβρουαρίου (2)

