Κολομβία: Δύο νεκροί σε παράνομο ανθρακωρυχείο - Ψάχνουν άλλους τέσσερις

Οι διασώστες υποχρεώθηκαν να αναστείλουν προσωρινά τις επιχειρήσεις τους καθώς εντοπίστηκαν υψηλά επίπεδα μεθανίου στις στοές

Κολομβία: Δύο νεκροί σε παράνομο ανθρακωρυχείο - Ψάχνουν άλλους τέσσερις

Η Yuliana Andrea Agudelo αγκαλιάζει τον γιο της Sebastian Agudelo μετά τη διάσωσή του από ένα χρυσωρυχείο που κατέρρευσε παγιδεύοντας πάνω από 20 ανθρακωρύχους, στη Σεγκόβια της Κολομβίας, την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025. 

AP
Δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί, χθες Παρασκευή, από στοές παράνομου ανθρακωρυχείου στην κεντρική Κολομβία, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό άλλων τεσσάρων αγνοουμένων.

Στο παράνομο ανθρακωρυχείο – το οποίο βρίσκεται στην πόλη Γουατσετά του νομού Κουντιναμάρκα, περίπου 100 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα Μπογοτά – σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη την Πέμπτη.

«Τα άψυχα σώματα δύο από τους έξι ανθρακωρύχους ανασύρθηκαν», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο νομάρχης Χόρχε Εμίλιο Ρέι. Οι επιχειρήσεις των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται με τη χρήση εξοπλισμού για τη διασπορά του συσσωρευμένου μεθανίου, συμπλήρωσε.

Οι διασώστες υποχρεώθηκαν να αναστείλουν προσωρινά τις επιχειρήσεις τους καθώς εντοπίστηκαν υψηλά επίπεδα μεθανίου στις στοές. «Εργαστήκαμε όλη τη νύχτα» προσπαθώντας να σώσουμε τους εγκλωβισμένους ανθρακωρύχους, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Αλβέιρο Αγκιγιόν, επικεφαλής των πυροσβεστών που επιχείρησαν στο σημείο.

Οι ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων εξανεμίζονται. «Όλα μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι (οι εγκλωβισμένοι) δεν είναι πια στη ζωή», δήλωσε ο νομάρχης Ρέι στο Blu Radio. Επεσήμανε πως είχαν εκδοθεί «εντολές διακοπής της λειτουργίας» του συγκεκριμένου ορυχείου, ωστόσο οι εργασίες στην τοποθεσία συνεχίστηκαν αψηφώντας τους κινδύνους.

Συγγενείς των αγνοουμένων έχουν συγκεντρωθεί κοντά στο ορυχείο, το οποίο βρίσκεται σε πευκόφυτη έκταση, περιμένοντας να μάθουν κάποιο νέο για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του AFP που βρίσκονται στη περιοχή.

