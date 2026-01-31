Κολομβία: Επανεκκινούν άμεσα οι πτήσεις απελάσεων από τις ΗΠΑ

«Θα κάνουμε κάπου είκοσι πτήσεις, μια την εβδομάδα, για να επαναπατρίζουμε τους ανθρώπους αυτούς», ανέφερε η υπουργός Εξωτερικών Ρόσα Βιγιαβισένσιο

Κολομβία: Επανεκκινούν άμεσα οι πτήσεις απελάσεων από τις ΗΠΑ

Αξιωματικοί της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ περιμένουν να συλλάβουν ένα άτομο, στις 27 Ιανουαρίου 2025, 

AP
Η κυβέρνηση της Κολομβίας ανακοίνωσε χθες Παρασκευή την άμεση επανέναρξη των πτήσεων για τον επαναπατρισμό μεταναστών που απελαύνονται από τις ΗΠΑ με κολομβιανά αεροσκάφη, έπειτα από την αναστολή τους για οκτώ μήνες, μερικές ημέρες πριν από την προβλεπόμενη συνάντηση των προέδρων των δυο κρατών Γουστάβο Πέτρο και Ντόναλντ Τραμπ.

Το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε το βράδυ προχθές Πέμπτη μέσω X ότι στρατιωτικά αεροσκάφη θα εγγυώνται στους μετανάστες χωρίς χαρτιά που απελαύνονται από τις αρχές των ΗΠΑ «αξιοπρεπή μεταχείριση».

«Θα κάνουμε κάπου είκοσι πτήσεις, μια την εβδομάδα, για να επαναπατρίζουμε τους ανθρώπους αυτούς», ανέφερε η υπουργός Εξωτερικών Ρόσα Βιγιαβισένσιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες. Πρόκειται για κολομβιανούς πολίτες για τους οποίους έχουν υπάρξει «αποφάσεις απέλασης» από τις ΗΠΑ, διευκρίνισε.

Οι πρόεδροι των δυο χωρών είναι προγραμματισμένο να συναντηθούν την Τρίτη (3η Φεβρουαρίου) στον Λευκό Οίκο, έπειτα από έναν χρόνο που αντάλλασσαν βέλη, μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025.

Ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο, ο πρώτος που ανήκει στην αριστερά στη σύγχρονη ιστορία της Κολομβίας, αποφάσισε πριν από έναν χρόνο να σταματήσει αμερικανικές πτήσεις για τη μεταφορά ανθρώπων που απελαύνοντας, καταγγέλλοντας κακομεταχείριση των συμπατριωτών του, ιδίως διότι μεταφέρονταν δεμένοι. Η απόφασή του πυροδότησε διπλωματική κρίση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Μπογοτά, παραδοσιακούς συμμάχους.

Η κολομβιανή κυβέρνηση κατόπιν άρχισε να στέλνει δικά της αεροσκάφη για να παραλάβουν πολίτες της χώρας κι επέτρεψε τις προσγειώσεις αμερικανικών αεροσκαφών υπό τον όρο πως οι άνθρωποι που μεταφέρονταν θα είχαν αξιοπρεπή μεταχείριση. Τον Μάιο, όμως, οι άδειες ανεστάλησαν από την κυβέρνηση της Κολομβίας, που πρόσαψε σε αυτή των ΗΠΑ πως τηρούσε όσα είχαν συμφωνηθεί.

Η κρίση με έναυσμα τις απελάσεις, με φόντο την επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της παράτυπης μετανάστευσης, ήταν η πρώτη σειράς διενέξεων ανάμεσα στην Μπογοτά και την Ουάσιγκτον, ως πέρυσι κρατών που συνεργάζονταν στενά για ζητήματα ασφαλείας.

Ο κ. Πέτρο έφθασε στο σημείο να συγκρίνει τον αμερικανό ομόλογό του με τον Αδόλφο Χίτλερ και, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη, να παροτρύνει τις αμερικανικές δυνάμεις επιβολής του νόμου να μην εκτελούν τις διαταγές του.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας από την άλλη αφαίρεσε από τον κολομβιανό ομόλογό του τη θεώρηση διαβατηρίου του, τον χαρακτήρισε «βαρόνο των ναρκωτικών» και τον κατηγόρησε πως δεν καταπολεμά τη διακίνηση ναρκωτικών. Άφησε επίσης να πλανάται η απειλή χερσαίας στρατιωτικής επέμβασης στην επικράτεια της Κολομβίας.

Αλλά οι δυο ηγέτες μίλησαν τηλεφωνικά σε εγκάρδιο τόνο στις αρχές Ιανουαρίου και συμφώνησαν να συναντηθούν την 3η Φεβρουαρίου.

Στη συνάντηση αναμένεται να θίξουν κυρίως στρατηγικές για την αντιμετώπιση από κοινού της διακίνησης ναρκωτικών από την Κολομβία, τη χώρα που κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως ως προς την παραγωγή κοκαΐνης.

