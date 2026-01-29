Κολομβία: Νεκρά πέντε μέλη του μεγαλύτερου καρτέλ της χώρας

Πέντε μέλη του Clan del Golfo σκοτώθηκαν σε επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας

Newsbomb

Κολομβία: Νεκρά πέντε μέλη του μεγαλύτερου καρτέλ της χώρας
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι δυνάμεις ασφαλείας της Κολομβίας σκότωσαν πέντε μέλη του Clan del Golfo, του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών της χώρας, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη η κυβέρνηση, λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση του προέδρου Γουστάβο Πέτρο με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Στη συνάντηση, που έχει προγραμματιστεί για τις 3 Φεβρουαρίου, Μπογοτά και Ουάσιγκτον αναμένεται να συζητήσουν την ενίσχυση της συνεργασίας τους στον αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών, καθώς η Κολομβία παραμένει η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Πέδρο Σάντσες, μεταξύ των νεκρών βρίσκεται και ηγετικό στέλεχος του Clan del Golfo στην Καραϊβική. Όπως διευκρίνισε αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας στο Γαλλικό Πρακτορείο, συνολικά πέντε άτομα σκοτώθηκαν και δύο συνελήφθησαν.

Η Κολομβία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παραδοσιακοί σύμμαχοι, ωστόσο οι σχέσεις τους δοκιμάστηκαν μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τον Γουστάβο Πέτρο ότι δεν πράττει αρκετά κατά των εγκληματικών οργανώσεων, φτάνοντας να τον αποκαλέσει «βαρόνο των ναρκωτικών».

Στο πλαίσιο αυτών των αντιπαραθέσεων, που εκτυλίχθηκαν και μέσω κοινωνικών δικτύων, η Ουάσιγκτον επέβαλε οικονομικές κυρώσεις στον σοσιαλδημοκράτη πρόεδρο, τον πρώτο αριστερό πρόεδρο στη σύγχρονη ιστορία της Κολομβίας. Η επικείμενη συνάντηση στον Λευκό Οίκο θεωρείται, πάντως, ένδειξη διπλωματικής αποκλιμάκωσης.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Πέτρο διεξάγει διαπραγματεύσεις με το Clan del Golfo στο Κατάρ, στο πλαίσιο της πολιτικής αφοπλισμού όλων των ένοπλων οργανώσεων στη χώρα, χωρίς μέχρι στιγμής απτά αποτελέσματα. Ο Κολομβιανός πρόεδρος έχει επικρίνει επανειλημμένα τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Καραϊβική και στη Βενεζουέλα.

Στις αρχές του μήνα, οι δύο ηγέτες είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, μετά την οποία η Μπογοτά ανακοίνωσε ότι συμφώνησαν σε κοινές ενέργειες κατά του ELN, της αρχαιότερης αντάρτικης οργάνωσης της Κολομβίας, η οποία εμπλέκεται στη διακίνηση ναρκωτικών στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:50ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Νεκρά πέντε μέλη του μεγαλύτερου καρτέλ της χώρας

03:26ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

03:00ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Προ των πυλών η κακοκαιρία «Kristin» – Οι περιοχές που θα σημειωθούν καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

02:34ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Γ/2024: 72 νέοι διορισμοί στην ΥΠΑ χωρίς νέα προκήρυξη

02:10ΕΘΝΙΚΑ

Συνάντηση Γεραπετρίτη – Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη: «Διευρυμένη συνάντηση στο Κυπριακό θα γίνει όταν ωριμάσουν οι συνθήκες»

01:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Παγωμάρα» στη Wall Street – Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η Fed

01:20ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Συντριβή αεροσκάφους με 15 επιβαίνοντες - Δεν υπάρχουν επιζώντες

00:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άγιαξ - Ολυμπιακός 1-2: Τα highlights από το μεγάλο «διπλό» στο Άμστερνταμ

00:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη μετά την πρόκριση στο Champions League

00:40LIFESTYLE

Τηλεφώνημα για βόμβα στο OPEN – Διακόπηκε ζωντανή εκπομπή – Δείτε το βίντεο

00:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League Βαθμολογία: Προκρίθηκε 18ος ο Ολυμπιακός, με Αταλάντα ή Λεβερκούζεν στα playoffs

00:04LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Δεν ξέρει ότι έχει άνοια - Δεν το συνειδητοποίησε ποτέ», λέει η σύζυγός του

23:58TRAVEL

Βουδαπέστη: Ένα χειμωνιάτικο παραμύθι στις όχθες του Δούναβη

23:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άγιαξ - Ολυμπιακός 1-2: Τεράστιο «διπλό»! Άλωσε το Άμστερνταμ, πάει play offs του Champions League

23:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άγιαξ - Ολυμπιακός 1-2 - Πρόκριση στην Ολλανδία

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Αμάξι στάθμευσε μπροστά στην Κρήνη Ριμόντι

23:40LIFESTYLE

Ο Μαρκ Άντονι περιμένει το 8ο παιδί του - Έγκυος η σύντροφός του, Νάντια Φερέιρα

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Αεροσκάφος με 15 επιβαίνοντες αγνοείται στη βόρεια Κολομβία

23:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα αποδεικνύει τη φαλαινοθηρία πριν από 5.000 χρόνια - Άνοιξαν σκονισμένα κουτιά στα μουσεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:27WHAT THE FACT

Τέλειος πράσινος κύκλος στην άμμο; Αστροναύτες εντοπίζουν αρχαία λίμνη κρυμμένη στην έρημο

22:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεσογειακός κυκλώνας φέρνει νέο κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Στιγμές έντασης στην Τιμισοάρα - Οπαδός του ΠΑΟΚ έσπασε κάμερα δημοσιογράφου

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στη Ρουμανία - Δικηγόρος εταιρείας ενοικίασης βαν: «Δεν υπήρχε lane assist στο όχημα»

03:00ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Προ των πυλών η κακοκαιρία «Kristin» – Οι περιοχές που θα σημειωθούν καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

21:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ο Παυλής παλεύει για τη ζωή του

19:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιαβέρης στο Newsbomb: «Το σύστημα δεν αντιλαμβάνεται υποχρεωτικά ότι πρόκειται για αντίθετο ρεύμα»

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Επίθεση Ρουβίκωνα με συνθήματα στο σπίτι του ιδιοκτήτη - Βίντεο

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στη Ρουμανία: Στο χειρουργείο ο ένας τραυματίας - Παρουσιάστηκε επιπλοκή

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Δεν έχει παραδοθεί από το καλοκαίρι το πόρισμα ελέγχου ασφάλειας στο εργοστάσιο

23:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άγιαξ - Ολυμπιακός 1-2: Τεράστιο «διπλό»! Άλωσε το Άμστερνταμ, πάει play offs του Champions League

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Πώς αλεύρι και ζάχαρη μπορούν να γίνουν εκρηκτικά μέσα σε εργοστάσια

03:26ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Ιβάν Σαββίδης: Καλύπτει όλα τα έξοδα των αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν μπορώ να το πιστέψω» - Η συγκλονιστική μαρτυρία εξαδέλφου θύματος

23:10ΥΓΕΙΑ

Πάρκινσον: 4 πρόωρα συμπτώματα πριν τη διάγνωση

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

00:40LIFESTYLE

Τηλεφώνημα για βόμβα στο OPEN – Διακόπηκε ζωντανή εκπομπή – Δείτε το βίντεο

19:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νew Υork Ρost για Aντετοκούνμπο: «Oι Bucks ετοιμάζουν trade» - Ποια ομάδα είναι το φαβορί

22:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανατριχίλα: Απόφαση των συνδέσμων του ΠΑΟΚ να υποδεχθούν τις επτά σορούς στο αεροδρόμιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ