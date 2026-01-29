Κολομβία: Νεκρά πέντε μέλη του μεγαλύτερου καρτέλ της χώρας

Οι δυνάμεις ασφαλείας της Κολομβίας σκότωσαν πέντε μέλη του Clan del Golfo, του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών της χώρας, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη η κυβέρνηση, λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση του προέδρου Γουστάβο Πέτρο με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Στη συνάντηση, που έχει προγραμματιστεί για τις 3 Φεβρουαρίου, Μπογοτά και Ουάσιγκτον αναμένεται να συζητήσουν την ενίσχυση της συνεργασίας τους στον αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών, καθώς η Κολομβία παραμένει η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Πέδρο Σάντσες, μεταξύ των νεκρών βρίσκεται και ηγετικό στέλεχος του Clan del Golfo στην Καραϊβική. Όπως διευκρίνισε αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας στο Γαλλικό Πρακτορείο, συνολικά πέντε άτομα σκοτώθηκαν και δύο συνελήφθησαν.

En una operación coordinada entre la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación, fue abatido Wilson Darío Ruiz Vélez, alias “07”, señalado como máximo cabecilla de la estructura Nelson Darío Hurtado Simanca del ‘Clan del Golfo’, durante… pic.twitter.com/jhcllnx1pD

— LA RAZÓN. CO (@LaRazonCo) January 28, 2026



Η Κολομβία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι παραδοσιακοί σύμμαχοι, ωστόσο οι σχέσεις τους δοκιμάστηκαν μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025. Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τον Γουστάβο Πέτρο ότι δεν πράττει αρκετά κατά των εγκληματικών οργανώσεων, φτάνοντας να τον αποκαλέσει «βαρόνο των ναρκωτικών».

Στο πλαίσιο αυτών των αντιπαραθέσεων, που εκτυλίχθηκαν και μέσω κοινωνικών δικτύων, η Ουάσιγκτον επέβαλε οικονομικές κυρώσεις στον σοσιαλδημοκράτη πρόεδρο, τον πρώτο αριστερό πρόεδρο στη σύγχρονη ιστορία της Κολομβίας. Η επικείμενη συνάντηση στον Λευκό Οίκο θεωρείται, πάντως, ένδειξη διπλωματικής αποκλιμάκωσης.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Πέτρο διεξάγει διαπραγματεύσεις με το Clan del Golfo στο Κατάρ, στο πλαίσιο της πολιτικής αφοπλισμού όλων των ένοπλων οργανώσεων στη χώρα, χωρίς μέχρι στιγμής απτά αποτελέσματα. Ο Κολομβιανός πρόεδρος έχει επικρίνει επανειλημμένα τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Καραϊβική και στη Βενεζουέλα.

Στις αρχές του μήνα, οι δύο ηγέτες είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, μετά την οποία η Μπογοτά ανακοίνωσε ότι συμφώνησαν σε κοινές ενέργειες κατά του ELN, της αρχαιότερης αντάρτικης οργάνωσης της Κολομβίας, η οποία εμπλέκεται στη διακίνηση ναρκωτικών στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.