Κολομβία: Νεκρός από πνιγμό ο υπαρχηγός του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών της χώρας

Νεκρός από πνιγμό ο υπαρχηγός της Clan del Golfo, του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών στην Κολομβία.

Newsbomb

Κολομβία: Νεκρός από πνιγμό ο υπαρχηγός του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών της χώρας
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο δεύτερος τη τάξει στην ιεραρχία της Clan del Golfo, του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών στην Κολομβία, πέθανε από πνιγμό όταν ναυάγησε πλεούμενο στο οποίο επέβαινε, σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαίωσε την Κυριακή στο Γαλλικό Πρακτορείο αντιπρόσωπος της κυβέρνησης.

Ο Χοσέ Γκονσάλο Σάντσες, γνωστός και με το προσωνύμιο «Γκονσαλίτο», καταζητείτο από τις αρχές των ΗΠΑ, οι οποίες επεδίωκαν την έκδοσή του για να δικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών.

Η Clan del Golfo, οργάνωση στην οποία αποδίδονται οι μεγαλύτερες εξαγωγές κοκαΐνης από την Κολομβία, χαρακτηρίστηκε το 2025 «τρομοκρατική» οργάνωση από την Ουάσιγκτον. Το τρέχον διάστημα, πάντως, διεξάγει συνομιλίες με την κυβέρνηση του σοσιαλδημοκράτη προέδρου Γουστάβο Πέτρο στο εμιράτο του Κατάρ.

Ο Άλβαρο Χιμένες, επικεφαλής διαπραγματευτής διορισμένος από τον πρόεδρο Πέτρο, επιβεβαίωσε στο AFP τον θάνατο του βαρόνου των ναρκωτικών. Όπως εξήγησε, το πλεούμενο στο οποίο είχε επιβιβαστεί ανατράπηκε στον νομό Κόρδοβα και ο δεύτερος στην ιεραρχία της συμμορίας πνίγηκε.

Οι κολομβιανές αρχές τον καταζητούσαν προκειμένου να τον προσαγάγουν σε δίκη για σωρεία εγκλημάτων, μεταξύ των οποίων δολοφονίες, εξαναγκαστικοί εκτοπισμοί πληθυσμών, διακίνηση όπλων, εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων και εκβιάσεις.

Στις 5 Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση Πέτρο αποδέχθηκε στο Κατάρ τη συνέχιση των συνομιλιών με στόχο τον αφοπλισμό της Clan del Golfo και την αποκατάσταση της ηρεμίας σε περιοχές όπου δραστηριοποιείται.

Οι διαπραγματεύσεις εντάσσονται στο πλαίσιο πολιτικής που αποσκοπεί στον αφοπλισμό όλων των ένοπλων οργανώσεων που δρουν στην Κολομβία και στην αποκατάσταση της ειρήνης στη χώρα, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχουν αποφέρει ουσιαστικά ή χειροπιαστά αποτελέσματα.

Η Clan del Golfo, η οποία προέκυψε από τις στάχτες παραστρατιωτικών οργανώσεων, εκτιμάται ότι διαθέτει 6.000 έως 7.000 μαχητές και συνεργάτες, σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις.

Το καρτέλ έχει υποστεί σημαντικά πλήγματα τα τελευταία χρόνια, κυρίως μετά τη σύλληψη και την έκδοση στις ΗΠΑ το 2022 του ηγέτη του, Ντάιρο Αντόνιο Ούσουγα, γνωστού ως «Οτονιέλ», που από αναλυτές είχε χαρακτηριστεί «ο Πάμπλο Εσκομπάρ του 21ου αιώνα». Εκτίει ποινή κάθειρξης 45 ετών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:40ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Νεκρός από πνιγμό ο υπαρχηγός του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών της χώρας

01:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο χτύπημα Καρυστιανού κατά Τσίπρα: «Ιστορικά ντροπιαστική τεμενάδα» οι Πρέσπες

00:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Φαντασιοπληξίες τα περί τραμπουκισμών, ενώπιον της Δικαιοσύνης όσοι διασπείρουν συκοφαντίες»

00:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καραπαπάς: «Δεν ανεχόμαστε σόου κατά του Ολυμπιακού - Επιτέθηκε στον Μεντιλίμπαρ ο Ηλιόπουλος»

00:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: «Έχουμε αίσθημα οργής και αηδίας» - Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

00:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ηλιόπουλος: «Σφραγίδα ντροπής, έσκαψαν λάκκο που θα πέσουν μέσα - Βλέπετε εσείς πέναλτι;»

00:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός: «Έχετε κερδίσει απόψε» - Ο Ηλιόπουλος πήρε πίσω το πρόστιμο

00:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καταγγελία ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Τραμπουκισμοί στο γήπεδο της ΑΕΚ»

23:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Καλώ ξανά τον πρωθυπουργό να ενημερώσει για την ατζέντα της συνάντησης με τον Ερντογάν

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, κερδισμένος ο ΠΑΟΚ – Συνεχίζει το… κυνήγι ο Παναθηναϊκός

23:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Τον πήγαν λιπόθυμο στο νοσοκομείο και συνελήφθη για κατοχή κάνναβης

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι βλέπει μια συμφωνία με την Κούβα

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Λήξη συναγερμού για τον 24χρονο που είχε εξαφανιστεί από τις Συκιές

23:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: «Έκλεψε» βαθμό με… VARίσιο πέναλτι το 16ο λεπτό των καθυστερήσεων!

23:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: Πήρε τον βαθμό με πέναλτι στο 90+16'

23:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Εφιάλτης για 23χρονο – Η εκβίαση, οι απειλές, η καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ και η σύλληψη

23:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τηλεσκόπιο Webb: Εντοπίστηκε ο πιο απομακρυσμένος και παλιός γαλαξίας που έχει παρατηρηθεί ποτέ

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Εντοπίστηκε τραυματισμένη αλεπού μέσα σε κατοικημένη περιοχή

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Επιστροφή στη Μινεσότα για τον 5χρονο που συνελήφθη από την ICE

22:35ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:47ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος, Αρναούτογλου, Τσατραφύλλιας προειδοποιούν για την κακοκαιρία: «Δεν έχει τελειώσει»

22:15ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις τις επόμενες ώρες

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

21:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της αρπαγής του

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εγκρίθηκε επιχορήγηση εκατομμυρίων λίγο πριν την τραγωδία - Τα 7 μοιραία λάθη

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν άτομο που έπαθε καρδιακή ανακοπή μετά από χρήση ουσιών

23:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1: «Έκλεψε» βαθμό με… VARίσιο πέναλτι το 16ο λεπτό των καθυστερήσεων!

21:49LIFESTYLE

Melania: Λαμπερή πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ στην Αθήνα - «Ο Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα» αποκάλυψε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

01:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο χτύπημα Καρυστιανού κατά Τσίπρα: «Ιστορικά ντροπιαστική τεμενάδα» οι Πρέσπες

15:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας στα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Καποδίστρια στην Αργυρούπολη

21:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Με διάγγελμα ανοίγει αύριο τα χαρτιά του για τη συνταγματική αναθεώρηση - Τα βασικά άρθρα που θα προτείνει να αλλάξουν

22:35ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

00:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καραπαπάς: «Δεν ανεχόμαστε σόου κατά του Ολυμπιακού - Επιτέθηκε στον Μεντιλίμπαρ ο Ηλιόπουλος»

15:55ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η ανατριχιαστική selfie της σκιέρ πριν λεοπάρδαλη του χιονιού της κατακρεουργήσει το πρόσωπο

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

19:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Γιαννακόπουλου κατά παικτών και προπονητών - Έθεσε άπαντες προ των ευθυνών τους!

16:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρικά ποτάμια στη Μεσόγειο - Επικίνδυνη κατάσταση προειδοποιεί Γερμανός μετεωρολόγος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ