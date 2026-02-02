Κολομβία: Νεκρός από πνιγμό ο υπαρχηγός του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών της χώρας

Ο δεύτερος τη τάξει στην ιεραρχία της Clan del Golfo, του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών στην Κολομβία, πέθανε από πνιγμό όταν ναυάγησε πλεούμενο στο οποίο επέβαινε, σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαίωσε την Κυριακή στο Γαλλικό Πρακτορείο αντιπρόσωπος της κυβέρνησης.

Ο Χοσέ Γκονσάλο Σάντσες, γνωστός και με το προσωνύμιο «Γκονσαλίτο», καταζητείτο από τις αρχές των ΗΠΑ, οι οποίες επεδίωκαν την έκδοσή του για να δικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών.

Η Clan del Golfo, οργάνωση στην οποία αποδίδονται οι μεγαλύτερες εξαγωγές κοκαΐνης από την Κολομβία, χαρακτηρίστηκε το 2025 «τρομοκρατική» οργάνωση από την Ουάσιγκτον. Το τρέχον διάστημα, πάντως, διεξάγει συνομιλίες με την κυβέρνηση του σοσιαλδημοκράτη προέδρου Γουστάβο Πέτρο στο εμιράτο του Κατάρ.

Ο Άλβαρο Χιμένες, επικεφαλής διαπραγματευτής διορισμένος από τον πρόεδρο Πέτρο, επιβεβαίωσε στο AFP τον θάνατο του βαρόνου των ναρκωτικών. Όπως εξήγησε, το πλεούμενο στο οποίο είχε επιβιβαστεί ανατράπηκε στον νομό Κόρδοβα και ο δεύτερος στην ιεραρχία της συμμορίας πνίγηκε.

Οι κολομβιανές αρχές τον καταζητούσαν προκειμένου να τον προσαγάγουν σε δίκη για σωρεία εγκλημάτων, μεταξύ των οποίων δολοφονίες, εξαναγκαστικοί εκτοπισμοί πληθυσμών, διακίνηση όπλων, εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων και εκβιάσεις.

Στις 5 Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση Πέτρο αποδέχθηκε στο Κατάρ τη συνέχιση των συνομιλιών με στόχο τον αφοπλισμό της Clan del Golfo και την αποκατάσταση της ηρεμίας σε περιοχές όπου δραστηριοποιείται.

Οι διαπραγματεύσεις εντάσσονται στο πλαίσιο πολιτικής που αποσκοπεί στον αφοπλισμό όλων των ένοπλων οργανώσεων που δρουν στην Κολομβία και στην αποκατάσταση της ειρήνης στη χώρα, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχουν αποφέρει ουσιαστικά ή χειροπιαστά αποτελέσματα.

Η Clan del Golfo, η οποία προέκυψε από τις στάχτες παραστρατιωτικών οργανώσεων, εκτιμάται ότι διαθέτει 6.000 έως 7.000 μαχητές και συνεργάτες, σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις.

Το καρτέλ έχει υποστεί σημαντικά πλήγματα τα τελευταία χρόνια, κυρίως μετά τη σύλληψη και την έκδοση στις ΗΠΑ το 2022 του ηγέτη του, Ντάιρο Αντόνιο Ούσουγα, γνωστού ως «Οτονιέλ», που από αναλυτές είχε χαρακτηριστεί «ο Πάμπλο Εσκομπάρ του 21ου αιώνα». Εκτίει ποινή κάθειρξης 45 ετών.