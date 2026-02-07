EFSA: Κρέας στην κατάψυξη - Πώς αναπτύσσονται τα βακτήρια σε κάθε στάδιο πριν φτάσει στο πιάτο μας

Τα συμπεράσματα της αξιολόγησης θα ληφθούν υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καλυφθούν τα κενά και οι ασυνέπειες σε ορισμένους κανόνες σχετικά με τη μικροβιολογική ασφάλεια του κρέατος που προορίζεται για κατάψυξη

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

EFSA: Κρέας στην κατάψυξη - Πώς αναπτύσσονται τα βακτήρια σε κάθε στάδιο πριν φτάσει στο πιάτο μας
AP
ΥΓΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε σημαντικά συμπεράσματα, που αφορούν στην υγεία των καταναλωτών, κατέληξε η Eυρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), η οποία αξιολόγησε τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται τα βακτήρια στο κρέας βοοειδών, προβάτων και χοίρων, σε κάθε στάδιο, (ψύξη, αποθήκευση, απόψυξη) πριν τον τελικό προορισμό του στα πιάτα.

Σημαντικότερο όλων και ο καταλυτικός παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη των βακτηρίων, είναι ο τρόπος αποθήκευσης του κρέατος από τους επαγγελματίες του τομέα των τροφίμων.

Αυτό ισχύει τόσο για τα επιβλαβή βακτήρια, όπως η σαλμονέλα και η λιστέρια, όσο και για τα βακτήρια που αλλοιώνουν τη μυρωδιά και την εμφάνιση του κρέατος.

Οι εμπειρογνώμονες της EFSA εξέτασαν τον τρόπο με τον οποίο οι συνθήκες αποθήκευσης – όπως η θερμοκρασία, η συσκευασία σε κενό αέρος και ο χρόνος – επηρεάζουν την ανάπτυξη μικροβίων μεταξύ της σφαγής και της κατάψυξης, καθώς και κατά την επακόλουθη απόψυξη και αποθήκευση.

Foos Store

Μεθοδολογία

Για την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε ως σενάριο αναφοράς, ποσότητα κρέατος, αποθηκευμένο χωρίς συσκευασία κενού αέρος στους 7 °C για 15 ημέρες. Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν διαφορετικά σενάρια και παρατηρήθηκαν οι διαφορές στην ανάπτυξη μικροβίων.

Οι εμπειρογνώμονες εφάρμοσαν την έννοια του χρόνου ισοδυναμίας, χρησιμοποιώντας μαθηματικά μοντέλα για να προβλέψουν το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το κρέας μπορεί να αποθηκευτεί πριν από την κατάψυξη υπό διαφορετικές συνθήκες, έως ότου φτάσει στα ίδια επίπεδα μικροβίων με αυτά του σεναρίου αναφοράς.

Κύρια ευρήματα

• Κατά την αποθήκευση κρέατος στους 7 °C που συσκευάστηκε σε κενό αέρος, αμέσως μετά τη σταθεροποίηση, ο χρόνος ισοδυναμίας πριν από την κατάψυξη προσδιορίστηκε με βάση τη σαλμονέλα και επιτεύχθηκε σε 5-6 ημέρες αποθήκευσης μετά τη σφαγή.

• Κατά την αποθήκευση του κρέατος στους 3°C, ο χρόνος ισοδυναμίας πριν από την κατάψυξη προσδιορίστηκε από τα βακτήρια γαλακτικού οξέος που προκαλούν αλλοίωση και επιτεύχθηκε 29-30 ημέρες μετά τη σφαγή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν η αρχική βακτηριακή μόλυνση του κρέατος είναι υψηλή, η αλλοίωση μπορεί να συμβεί πριν από την επίτευξη αυτών των προβλεπόμενων χρόνων ισοδυναμίας.

• Κατά την απόψυξη του κρέατος στους 4 °C ή 7 °C υπό τις συνθήκες που αξιολογήθηκαν, η ανάπτυξη βακτηρίων ήταν απούσα ή περιορισμένη.

• Η περαιτέρω αποθήκευση του κρέατος στους 4 °C για 7 ημέρες μετά την απόψυξη μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετη ανάπτυξη βακτηρίων, ανάλογα με τις συνθήκες αποθήκευσης, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι χρόνοι πριν από την κατάψυξη σε ορισμένα από τα σενάρια θα πρέπει να συντομευθούν για να επιτευχθεί ισοδυναμία με το σενάριο αναφοράς.

AP Top Photos of the Month July 2025

Επόμενα βήματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την EFSA να διενεργήσει την παρούσα εκτίμηση κινδύνου προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κενά και οι ασυνέπειες σε ορισμένους από τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη μικροβιολογική ασφάλεια του κρέατος που προορίζεται για κατάψυξη.

Με βάση τα πορίσματα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδέχεται να προτείνει αλλαγές στη νομοθεσία της ΕΕ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:45ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Έντονες αντιδράσεις στα social media για το «playback» της Mariah Carey

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Απόπειρα δολοφονίας Βλαντιμίρ Αλεξέγιεφ: Ποιος είναι ο Ρώσος στρατηγός που «οργάνωσε» δηλητηριάσεις

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο υποτροπικός αεροχείμμαρος φέρνει την άνοιξη μέσα στο χειμώνα - Πότε ξανάρχονται οι βροχές

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

06:28ΥΓΕΙΑ

Έλεγχοι της EFSA για τα βακτήρια στο κρέας προς κατάψυξη - Τα συμπεράσματα

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Βία ανηλίκων: Το φινλανδικό μοντέλο και η αντιμετώπιση ως ομαδικό φαινόμενο – Τι πρέπει να κάνει η Πολιτεία

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Πιστεύουν οτι κινδυνεύει και ζητούν απο τις Γερμανικές αρχές να την βρουν» - Πήρε άλλη πτήση;

06:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Τι δεν αλλάζει με το Εθνικό Απολυτήριο – Τι ισχύει για Πανελλαδικές, Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και Τράπεζα Θεμάτων

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επίθεση κουκουλοφόρων σε άνδρες των ΜΑΤ - Μολότοφ και προσαγωγές

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Φεβρουαρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 7 Φεβρουαρίου (2)

05:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Χαιρέτισε τις συνομιλίες με το Ιράν

05:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Ανατροπή με τις ημερομηνίες πληρωμών τον Φεβρουάριο - Ποτε οι πληρωμές

04:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πρόσβαση βουλευτών στα αμοντάριστα αρχεία Έπσταϊν από το υπουργείο Δικαιοσύνης

04:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 13 Φεβρουαρίου

03:45ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: Χιονοστιβάδα αφήνει πίσω της δύο Ούγγρους νεκρούς

03:20ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Δύο νεκροί σε παράνομο ανθρακωρυχείο - Ψάχνουν άλλους τέσσερις

02:55ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Υπό έρευνα πρώην υπουργός μετά τις αποκαλύψεις των φακέλων Έπστάιν

02:25ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Πολύνεκρο τροχαίο με λεωφορείο - Έπεσε σε γκρεμό 150 μέτρων - Τουλάχιστον 14 θύματα

01:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα δασμών για χώρες που συναλάσσονται με το Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Φεβρουαρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροθάφτης αποθήκευσε 189 πτώματα στο γραφείο τελετών: Έδωσε τσιμέντο για στάχτες στους οικείους

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

21:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου - Τι αλλάζει στο δεύτερο 15ημερο

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Καλλιθέα: Ο οδηγός έβρισε τον πεζό που παρέσυρε - Βίντεο ντοκουμέντο

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Νέα δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη του εργοστασίου - Βρέθηκαν όπλα στο σπίτι του

06:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Τα ψέματα του πατέρα στην Αστυνομία - Γιατί φοβόταν τον... Πούτιν

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Πιστεύουν οτι κινδυνεύει και ζητούν απο τις Γερμανικές αρχές να την βρουν» - Πήρε άλλη πτήση;

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

06:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Τι δεν αλλάζει με το Εθνικό Απολυτήριο – Τι ισχύει για Πανελλαδικές, Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και Τράπεζα Θεμάτων

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Έπσταϊν: Μυστηριώδης «κρατούμενος» μπαίνει στο κελί του τη νύχτα που πέθανε

11:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιφέρεια Αττικής: Συζήτηση για το θέμα της απομάκρυνσης των δεξαμενών καυσίμων από το Πέραμα

21:22ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 6/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 17.000.000 ευρώ

05:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Ανατροπή με τις ημερομηνίες πληρωμών τον Φεβρουάριο - Ποτε οι πληρωμές

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επίθεση κουκουλοφόρων σε άνδρες των ΜΑΤ - Μολότοφ και προσαγωγές

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασε τα 300 εκατ. κυβικά ο Μόρνος έπειτα από οκτώ μήνες- Υπερδιπλάσιες βροχοπτώσεις από τη μέση τιμή - Γραφήματα

19:42LIFESTYLE

Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στη Σαουδική Αραβία και δέχτηκε παρατήρηση για το σκίσιμο στο φόρεμά της

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Αφαιρείται η ελληνική ιθαγένεια από τον κατάσκοπο της Κίνας στην Πολεμική Αεροπορία

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η φαντασμαγορική τελετή έναρξης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ