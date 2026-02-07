Θρήνος στην παγκόσμια μόδα: Νεκρή στα 21 της η Cristina Perez Galcenco

Παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει η είδηση πως η Cristina Perez Galcenco βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στην Costa del Sol. Η 21χρονη καλλονή, κόρη του παλαίμαχου Ισπανού τερματοφύλακα Nacho Perez, εντοπίστηκε την περασμένη Τρίτη στην Caleta de Velez, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της και τον κόσμο του μόντελινγκ.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, ο θάνατος του νεαρού μοντέλου δεν αντιμετωπίζεται ως ύποπτος για εγκληματική ενέργεια. Η σορός της αναμένεται να μεταφερθεί τις επόμενες ημέρες στην Asturias, την περιοχή όπου μεγάλωσε, προκειμένου να τελεστεί η κηδεία. Την ίδια ώρα, οι γονείς της, Nacho Perez και η μολδαβικής καταγωγής Tatiana Galcenco, παραμένουν συντετριμμένοι, χωρίς να έχουν προχωρήσει ακόμα σε κάποια δημόσια τοποθέτηση.

Η Cristina Perez Galcenco είχε ήδη διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία, παρά το νεαρό της ηλικίας της. Είχε περπατήσει στις πασαρέλες του Λονδίνου, του Μιλάνου, της Μαδρίτης και του Παρισιού, ενώ συμμετείχε σε καμπάνιες κολοσσών όπως η Stradivarius, ο Versace και ο Louis Vuitton. «Είμαι συντετριμμένη», δήλωσε η Graciela Suarez, διευθύντρια της Pasarela Campoamor, όπου το μοντέλο έκανε τα πρώτα του βήματα ως έφηβη.

Η πάλη με τη μοναξιά

Κι όμως, πίσω από τη λάμψη και τα φώτα, η Cristina Perez Galcenco είχε μιλήσει πρόσφατα για το σκληρό πρόσωπο της βιομηχανίας. Σε συνέντευξή της παραδέχτηκε ότι η μοναξιά ήταν το χειρότερο κομμάτι της δουλειάς, καθώς οι συνεχείς μετακινήσεις δεν επέτρεπαν σε κανέναν από τον στενό της κύκλο να ακολουθήσει τους ρυθμούς της. Όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, η ανάγκη να τα πηγαίνει καλά με τον εαυτό της ήταν το σημαντικότερο μάθημα που πήρε, ενώ δεν έκρυψε πως η ανωριμότητα στο ξεκίνημά της την έκανε να δυσκολευτεί απέναντι στις προκλήσεις του χώρου.

